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Лейка для душа AM.PM Like F0280000 хром купить с доставкой в Москве
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Лейка для душа AM.PM Like F0280000 хром

3 Отзывы
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Лейка для душа AM.PM Like F0280000 хром - фото 1
Лейка для душа AM.PM Like F0280000 хром - фото 2
Лейка для душа AM.PM Like F0280000 хром - фото 3
Лейка для душа AM.PM Like F0280000 хром - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая лейка
Цвет
хром
Стиль
современный
Форма
Круглая
Материал
пластик
Аэратор
нет
Кол-во режимов лейки
3
Ширина головки лейки, мм
120
  • Лейка для душа AM.PM Like F0280000 хром - фото 1
  • Лейка для душа AM.PM Like F0280000 хром - фото 2
  • Лейка для душа AM.PM Like F0280000 хром - фото 3
  • Лейка для душа AM.PM Like F0280000 хром - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%
4 690 руб.  6 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 260958
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Коллекция Like
filter_none Товар входит в коллекцию Like

Коллекция Like


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевая лейка
Резьба
1/2M
Цвет
хром
Стиль
современный
Форма
Круглая
Материал
пластик
Аэратор
нет
Водосберегающие лейки
нет
Кол-во режимов лейки
3
Диаметр лейки
120 мм
Ширина головки лейки, мм
120
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
26х10х9
Вес, г.
210

Описание товара Лейка для душа AM.PM Like F0280000 хром

Впервые модный дизайнерский продукт в доступном сегменте: ультрамодный стиль Dynamic Organic — природные формы в сочетании с четкими линиями, доведенными до совершенства человеком. Уникальный рисунок и диаметр форсунок – дизайн равномерное распределение воды при любом напоре и обеспечивает максимум удовольствия от душа. 3 режима ручного душа: Spray, EnerJet, Spray + Massage с инновационным переключателем режимов Turning Switch. Функция Rub&amp;Clean для легкой очистки душевых форсунок.

Отзывы о товаре Лейка для душа AM.PM Like F0280000 хром

Источник: Яндекс Маркет
09.11.2025
Илья Я.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая лейка даже при слабом напоре. Несколько режимов полива, но массажный режим чисто для девочек. Режимы переключаются нажатием на выступ круга с форсунками-рассеивателями - не сразу нашёл.
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
VICTORIA A.

Достоинства:


Комментарий:
Классная, стильная лейка. Напор очень качественный, мощный. Советую!
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2024
Анастасия М.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковка пришла целая. Пластиковая, легкая. Очень приятная на ощупь. Пока не устанавливали



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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевая лейка
Резьба
1/2M
Цвет
хром
Стиль
современный
Форма
Круглая
Материал
пластик
Аэратор
нет
Водосберегающие лейки
нет
Кол-во режимов лейки
3
Диаметр лейки
120 мм
Ширина головки лейки, мм
120
Развернуть
Страна производитель
Германия
Описание
Впервые модный дизайнерский продукт в доступном сегменте: ультрамодный стиль Dynamic Organic — природные формы в сочетании с четкими линиями, доведенными до совершенства человеком. Уникальный рисунок и диаметр форсунок – дизайн равномерное распределение воды при любом напоре и обеспечивает максимум удовольствия от душа. 3 режима ручного душа: Spray, EnerJet, Spray + Massage с инновационным переключателем режимов Turning Switch. Функция Rub&amp;Clean для легкой очистки душевых форсунок.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
09.11.2025
Илья Я.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая лейка даже при слабом напоре. Несколько режимов полива, но массажный режим чисто для девочек. Режимы переключаются нажатием на выступ круга с форсунками-рассеивателями - не сразу нашёл.
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
VICTORIA A.

Достоинства:


Комментарий:
Классная, стильная лейка. Напор очень качественный, мощный. Советую!
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2024
Анастасия М.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковка пришла целая. Пластиковая, легкая. Очень приятная на ощупь. Пока не устанавливали


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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