Top.Mail.Ru
Лейка для душа Hansgrohe Raindance Alive Select S 24500000 хром купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Лейка для душа Hansgrohe Raindance Alive Select S 24500000 хром

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Лейка для душа Hansgrohe Raindance Alive Select S 24500000 хром - фото 1
Лейка для душа Hansgrohe Raindance Alive Select S 24500000 хром - фото 2
Лейка для душа Hansgrohe Raindance Alive Select S 24500000 хром - фото 3
Лейка для душа Hansgrohe Raindance Alive Select S 24500000 хром - фото 4
Лейка для душа Hansgrohe Raindance Alive Select S 24500000 хром - фото 5
Лейка для душа Hansgrohe Raindance Alive Select S 24500000 хром - фото 6
Лейка для душа Hansgrohe Raindance Alive Select S 24500000 хром - фото 7
Лейка для душа Hansgrohe Raindance Alive Select S 24500000 хром - фото 8
Лейка для душа Hansgrohe Raindance Alive Select S 24500000 хром - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая лейка (ручная)
Цвет
хром
Стиль
современный
Форма
Круглая
Материал
пластик
Кол-во режимов лейки
3
Общая длина лейки, мм
230
  • Лейка для душа Hansgrohe Raindance Alive Select S 24500000 хром - фото 1
  • Лейка для душа Hansgrohe Raindance Alive Select S 24500000 хром - фото 2
  • Лейка для душа Hansgrohe Raindance Alive Select S 24500000 хром - фото 3
  • Лейка для душа Hansgrohe Raindance Alive Select S 24500000 хром - фото 4
  • Лейка для душа Hansgrohe Raindance Alive Select S 24500000 хром - фото 5
  • Лейка для душа Hansgrohe Raindance Alive Select S 24500000 хром - фото 6
  • Лейка для душа Hansgrohe Raindance Alive Select S 24500000 хром - фото 7
  • Лейка для душа Hansgrohe Raindance Alive Select S 24500000 хром - фото 8
  • Лейка для душа Hansgrohe Raindance Alive Select S 24500000 хром - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736548
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Hansgrohe
Тип товара
Душевая лейка (ручная)
Резьба
1/2M
Цвет
хром
Стиль
современный
Форма
Круглая
Материал
пластик
Кол-во режимов лейки
3
Диаметр лейки
125
Общая длина лейки, мм
230
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
28х16х5
Вес, г.
400

Описание товара Лейка для душа Hansgrohe Raindance Alive Select S 24500000 хром

Погрузитесь в мир роскоши и релаксации с ручным душем hansgrohe Raindance Alive Select S. Этот изысканный душ с головкой диаметром 125 мм превращает каждую водную процедуру в настоящее SPA-событие. Выбор струи одним нажатием кнопки Select позволит вам легко переключаться между тремя уникальными режимами: RainAir для мягкого дождевого ощущения, PowderRain для более интенсивного и обволакивающего контакта, и массажной струей, которая снимет напряжение после долгого дня. С максимальным расходом воды всего 10,8 л/мин при 3 барах, вы не только наслаждаетесь эффективным использованием ресурсов, но и заботитесь о своем бюджете. Душ hansgrohe Raindance Alive Select S подходит для проточных водонагревателей, что делает его идеальным выбором для каждого дома, независимо от системы водоснабжения. Благодаря промываемому сетчатому уплотнению, этот душ гарантирует долговечность и надежность, избавляя вас от забот о частом обслуживании. С душем hansgrohe вы получаете не просто сантехнику – вы инвестируете в свое благосостояние и качество жизни. Каждое утро начинается с выбора: как вы хотите чувствовать себя? С ручным душем hansgrohe Raindance Alive Select S вы можете легко настроить атмосферу, которая сделает ваш день ярче и позитивнее. Подарите себе и своим близким моменты наслаждения и расслабления. Не упустите возможность преобразить вашу ванную комнату в настоящий оазис. Закажите ручной душ hansgrohe Raindance Alive Select S прямо сейчас и откройте для себя новые горизонты удовольствия и комфорта в каждодневной рутине!

Отзывы о товаре Лейка для душа Hansgrohe Raindance Alive Select S 24500000 хром




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Hansgrohe
Тип товара
Душевая лейка (ручная)
Резьба
1/2M
Цвет
хром
Стиль
современный
Форма
Круглая
Материал
пластик
Кол-во режимов лейки
3
Диаметр лейки
125
Общая длина лейки, мм
230
Страна производитель
Германия
Описание
Погрузитесь в мир роскоши и релаксации с ручным душем hansgrohe Raindance Alive Select S. Этот изысканный душ с головкой диаметром 125 мм превращает каждую водную процедуру в настоящее SPA-событие. Выбор струи одним нажатием кнопки Select позволит вам легко переключаться между тремя уникальными режимами: RainAir для мягкого дождевого ощущения, PowderRain для более интенсивного и обволакивающего контакта, и массажной струей, которая снимет напряжение после долгого дня. С максимальным расходом воды всего 10,8 л/мин при 3 барах, вы не только наслаждаетесь эффективным использованием ресурсов, но и заботитесь о своем бюджете. Душ hansgrohe Raindance Alive Select S подходит для проточных водонагревателей, что делает его идеальным выбором для каждого дома, независимо от системы водоснабжения. Благодаря промываемому сетчатому уплотнению, этот душ гарантирует долговечность и надежность, избавляя вас от забот о частом обслуживании. С душем hansgrohe вы получаете не просто сантехнику – вы инвестируете в свое благосостояние и качество жизни. Каждое утро начинается с выбора: как вы хотите чувствовать себя? С ручным душем hansgrohe Raindance Alive Select S вы можете легко настроить атмосферу, которая сделает ваш день ярче и позитивнее. Подарите себе и своим близким моменты наслаждения и расслабления. Не упустите возможность преобразить вашу ванную комнату в настоящий оазис. Закажите ручной душ hansgrohe Raindance Alive Select S прямо сейчас и откройте для себя новые горизонты удовольствия и комфорта в каждодневной рутине!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лейка для душа Hansgrohe Raindance Alive Select S 24500000 хром - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...