Лейка для душа Hansgrohe Raindance Select E 120 26520000 хром
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Состояние товара:Уцененный
Характеристики
Тип товара
Душевая лейка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 260 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 204123
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
28х15х6
Вес, г.
425
Описание товара Лейка для душа Hansgrohe Raindance Select E 120 26520000 хром
Ручной душ Raindance Select E 120 с хромированными поверхностями, белым душевым диском и мягким прямоугольным силуэтом доставляет радость в чистом виде и предлагает на выбор три типа струи нажатием кнопки: он дарит расслабляющее, бодрящее или освежающее удовольствие под душем.
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Ручной душ Raindance Select E 120 с хромированными поверхностями, белым душевым диском и мягким прямоугольным силуэтом доставляет радость в чистом виде и предлагает на выбор три типа струи нажатием кнопки: он дарит расслабляющее, бодрящее или освежающее удовольствие под душем.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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