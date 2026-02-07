Лейка для душа AM.PM Spirit F0270064 хром
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая лейка
Материал
пластик
Кол-во режимов лейки
5
Ширина головки лейки, мм
115
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%5 090 руб. 6 930 руб.
В наличии
Код товара: 260957
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
5 090 руб. -27%
6 930 руб.
- Гарантия производителя: 10 лет
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Душевая лейка
Материал
пластик
Кол-во режимов лейки
5
Диаметр лейки
11.5 см
Ширина головки лейки, мм
115
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
27х10х9
Вес, г.
300
Описание товара Лейка для душа AM.PM Spirit F0270064 хром
Выверенный геометрический дизайн: идеально ровные поверхности, характерные для премиального сегмента. Уникальный рисунок и диаметр форсунок – дизайн равномерное распределение воды при любом напоре и обеспечивает максимум удовольствия от душа. 3 режима ручного душа: Spray, EnerJet, Spray + Massage с инновационным переключателем режимов Simple Switch Push. Функция Rub&Clean для легкой очистки душевых форсунок.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Душевая лейка
Материал
пластик
Кол-во режимов лейки
5
Диаметр лейки
11.5 см
Ширина головки лейки, мм
115
Страна производитель
Германия
Выверенный геометрический дизайн: идеально ровные поверхности, характерные для премиального сегмента. Уникальный рисунок и диаметр форсунок – дизайн равномерное распределение воды при любом напоре и обеспечивает максимум удовольствия от душа. 3 режима ручного душа: Spray, EnerJet, Spray + Massage с инновационным переключателем режимов Simple Switch Push. Функция Rub&Clean для легкой очистки душевых форсунок.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Достоинства:
Комментарий:
Очень хорошая красивая лейка. Много режимов. Пока радует.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая, но массажная струя очень мягкая, несмотря на мощный напор из смесителя, ожидал струю потуже. Но в целом прекрасная.
Достоинства:
Комментарий:
Очень понравилась эта леечка по дизайну -увидела ее и уже другие были не интересны. Покупка полностью оправдала ожидания - красивая, функциональная лейка с тремя режимами которая превращает принятие ванны в настоящее удовольствие!
Достоинства:
Комментарий:
На удивление удобная лейка, три режима, Мелкий душ, включено всё, только центр.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная лейка. Удобное переключение режимов. Выглядит современно. Упаковка фирменная.
Достоинства:
Комментарий:
Покупала взамен треснувшей – оригинальная, встала легко, качество полностью устроило.
Достоинства:
Комментарий:
Удобная и красивая лейка, хорошо переключаются режимы. К покупке рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
АМ.РМ ЭТО МОЯ ЛЮБОВЬ ДУШЕВАЯ ЛЕЙКА предлагает несколько режимов струи, что особенно полезно. Есть мягкий дождевой режим, который идеален для расслабляющего душа, массажный режим для разминки уставших мышц, а также экономный режим, который помогает существенно сократить потребление воды без потери удовольствия от процесса. Также стоит отметить и дизайн - современный и элегантный, он отлично вписывается в интерьер моей ванной комнаты. В целом, я абсолютно довольна покупкой и с уверенностью могу рекомендовать душевую лейку АМ.РМ всем, кто ищет надежный и функциональный вариант для своей ванной.
Достоинства:
Комментарий:
По качеству значительно уступает предыдущей лейке этой же фирмы. Очень лёгкая, выглядит ненадёжно, но свою функцию выполняет.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший товср, пришла в хорошей упаковке. Все режимы работают и работают бесшумно.
Достоинства:
Комментарий:
Пока не установили . Но покупаем эту фирму давно. Все нравится
Достоинства:
Комментарий:
отличная лейка, по площади большая, струя \"пышная\", регулируется в 5 положений. Купила вместе с шлангом этой же фирмы, они хорошо дополнили друг друга. смотрятся очень хорошо, а пользоваться одно удовольствие. Дизайн очень понравился,
Достоинства:
Комментарий:
хорошая лейка, лёгкая, оказалось 5 режимов вместо обещанных трёх
Достоинства:
Комментарий:
хорошая лейка, режимы переключаются легко, струя мощная получается, лаконичная, красивая. купила на замену, так как старая лейка, прослужив 13 лет, лопнула в ручке. если бы был выбор, предпочла бы прежнюю, честно говоря. но на сегодня это лучший вариант.
Достоинства:
Комментарий:
Раньше все боялись пластика в подобных решениях. Теперь привыклось и кажется более практичным пластик, чем металл. Качество am.pm - одно из лучших за свои. деньги. Не течет, режимы работают. EasyClean еще не попробовал, пока не забилось.
Достоинства:
Комментарий:
хорошая качественная лейка. хорошо упаковано. купил 3 года назад токуюже ещё работает. поэтому выбрал такую же
Достоинства:
Комментарий:
Работает, но что-то брякает внутри, до этого была такая же лейка, никаких посторонних отвалившихся деталей внутри не наблюдалось
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая лейка. Три режима основных. Ещё есть два промежуточных, но напор у них слабенький. По факту пользуемся в основном двумя. Практически у неё один недостаток - цена.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная душевая лейка АМ.РМ с 5-ю режимами. напор сильный, то что нужно! Купил на смену такой же. Предыдущая прослужила 8 лет! рекомендую!!!
Достоинства:
Комментарий:
Первое впечатление хорошее и надеюсь за время эксплуатации такое же и останется. Упакован товар был достойно и тара практически не пострадала. Новая лейка специально выбиралась именно с поворотным механизмом переключения режимов, а не с кнопкой, как многие сейчас любят. Предыдущая лейка прослужила около 10 лет и в резьбовом соединении появилась течь. Как оказалось пластик (витки в лейке пластиковые) треснул...похоже от времени. У новой лейки обновился и дизайн. Она стала более плоской (и легкой кстати тоже), но возможно это даже к лучшему. Тыльная сторона лейки всё-таки имеет зеркальную поверхность и в более плоском варианте можно лучше рассматривать своё отражение. В плане функционала новая лейка имеет 5 режимов работы (старая 3). По сути в новой теже три режима работы лейки и два промежуточных где идёт смесь двух режимов. Как долго прослужит эта лейка покажет время.
Достоинства:
Комментарий:
Обновила точно такую же лейку спустя около 10 лет использования Красивый внешний вид, удобный диаметр, 4 режима
Достоинства:
Комментарий:
Лейка просто супер , качественно сделала, рекомендую к покупке, мы довольны.
Достоинства:
Комментарий:
Понравилась лейка. Заменили старую в душевой системе AM-PM. В старой лейке, со временем, стали тяжелее переключаться режимы.
Достоинства:
Комментарий:
Классная Лейка . Имеет режимы переключения . Для нас это важно и актуально . Качеством довольны , служит без нареканий , уже знакомы с данной маркой
Достоинства:
Комментарий:
Предыдущая лейка прослужила очень долго, взяла такую же, это легче чем оригинальная, но возможно что-то поменялось у производителя. Есть 5 режимов, легко переключаются.
Достоинства:
Комментарий:
лейка имеет пять режимов. удобная в эксплуатации и легкая в монтаже.
Достоинства:
Комментарий:
Лейка в целом хорошая. Есть сомнения по поводу оригинальности, так как у нас до этого была точно такая же оригинал. Так вот у них есть различия. Наша потяжелее, потолще. Режимы переключаются наоборот ( здесь вправе , там влево, а тот режим что тут справа у нас переключался влево). Но я думаю все не критично, так как работает нормально.
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасная лейка Несколько режимов подачи воды Переключается легко
Достоинства:
Комментарий:
Отличная замена старой лейке. По качеству вопросов нет. Цена приятная.
Достоинства:
Комментарий:
очень классная душевая лейка, легкая очень удобнаяв целом рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Отличная лейка. Не пожалел, что купил. Напор воды прекрасный. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая фирма делающая хорошие вещи. У нас частный дом и давление в трубах не на всех этажах хорошее. А в этой фирме есть линейка товаров именно для таких домов с не стабильным давлением в трубах. Там в описании к таким моделям прям так и написано. Всем у кого похожие проблемы, рекомендую! Напор ровный и получаешь реальный кайф от процесса:)
Лейка для душа AM.PM Spirit F0270064 хром - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5090 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Лейка для душа AM.PM Spirit F0270064 хром
Достоинства:
Комментарий:
Очень хорошая красивая лейка. Много режимов. Пока радует.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая, но массажная струя очень мягкая, несмотря на мощный напор из смесителя, ожидал струю потуже. Но в целом прекрасная.
Достоинства:
Комментарий:
Очень понравилась эта леечка по дизайну -увидела ее и уже другие были не интересны. Покупка полностью оправдала ожидания - красивая, функциональная лейка с тремя режимами которая превращает принятие ванны в настоящее удовольствие!
Достоинства:
Комментарий:
На удивление удобная лейка, три режима, Мелкий душ, включено всё, только центр.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная лейка. Удобное переключение режимов. Выглядит современно. Упаковка фирменная.
Достоинства:
Комментарий:
Покупала взамен треснувшей – оригинальная, встала легко, качество полностью устроило.
Достоинства:
Комментарий:
Удобная и красивая лейка, хорошо переключаются режимы. К покупке рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
АМ.РМ ЭТО МОЯ ЛЮБОВЬ ДУШЕВАЯ ЛЕЙКА предлагает несколько режимов струи, что особенно полезно. Есть мягкий дождевой режим, который идеален для расслабляющего душа, массажный режим для разминки уставших мышц, а также экономный режим, который помогает существенно сократить потребление воды без потери удовольствия от процесса. Также стоит отметить и дизайн - современный и элегантный, он отлично вписывается в интерьер моей ванной комнаты. В целом, я абсолютно довольна покупкой и с уверенностью могу рекомендовать душевую лейку АМ.РМ всем, кто ищет надежный и функциональный вариант для своей ванной.
Достоинства:
Комментарий:
По качеству значительно уступает предыдущей лейке этой же фирмы. Очень лёгкая, выглядит ненадёжно, но свою функцию выполняет.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший товср, пришла в хорошей упаковке. Все режимы работают и работают бесшумно.
Достоинства:
Комментарий:
Пока не установили . Но покупаем эту фирму давно. Все нравится
Достоинства:
Комментарий:
отличная лейка, по площади большая, струя \"пышная\", регулируется в 5 положений. Купила вместе с шлангом этой же фирмы, они хорошо дополнили друг друга. смотрятся очень хорошо, а пользоваться одно удовольствие. Дизайн очень понравился,
Достоинства:
Комментарий:
хорошая лейка, лёгкая, оказалось 5 режимов вместо обещанных трёх
Достоинства:
Комментарий:
хорошая лейка, режимы переключаются легко, струя мощная получается, лаконичная, красивая. купила на замену, так как старая лейка, прослужив 13 лет, лопнула в ручке. если бы был выбор, предпочла бы прежнюю, честно говоря. но на сегодня это лучший вариант.
Достоинства:
Комментарий:
Раньше все боялись пластика в подобных решениях. Теперь привыклось и кажется более практичным пластик, чем металл. Качество am.pm - одно из лучших за свои. деньги. Не течет, режимы работают. EasyClean еще не попробовал, пока не забилось.
Достоинства:
Комментарий:
хорошая качественная лейка. хорошо упаковано. купил 3 года назад токуюже ещё работает. поэтому выбрал такую же
Достоинства:
Комментарий:
Работает, но что-то брякает внутри, до этого была такая же лейка, никаких посторонних отвалившихся деталей внутри не наблюдалось
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая лейка. Три режима основных. Ещё есть два промежуточных, но напор у них слабенький. По факту пользуемся в основном двумя. Практически у неё один недостаток - цена.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная душевая лейка АМ.РМ с 5-ю режимами. напор сильный, то что нужно! Купил на смену такой же. Предыдущая прослужила 8 лет! рекомендую!!!
Достоинства:
Комментарий:
Первое впечатление хорошее и надеюсь за время эксплуатации такое же и останется. Упакован товар был достойно и тара практически не пострадала. Новая лейка специально выбиралась именно с поворотным механизмом переключения режимов, а не с кнопкой, как многие сейчас любят. Предыдущая лейка прослужила около 10 лет и в резьбовом соединении появилась течь. Как оказалось пластик (витки в лейке пластиковые) треснул...похоже от времени. У новой лейки обновился и дизайн. Она стала более плоской (и легкой кстати тоже), но возможно это даже к лучшему. Тыльная сторона лейки всё-таки имеет зеркальную поверхность и в более плоском варианте можно лучше рассматривать своё отражение. В плане функционала новая лейка имеет 5 режимов работы (старая 3). По сути в новой теже три режима работы лейки и два промежуточных где идёт смесь двух режимов. Как долго прослужит эта лейка покажет время.
Достоинства:
Комментарий:
Обновила точно такую же лейку спустя около 10 лет использования Красивый внешний вид, удобный диаметр, 4 режима
Достоинства:
Комментарий:
Лейка просто супер , качественно сделала, рекомендую к покупке, мы довольны.
Достоинства:
Комментарий:
Понравилась лейка. Заменили старую в душевой системе AM-PM. В старой лейке, со временем, стали тяжелее переключаться режимы.
Достоинства:
Комментарий:
Классная Лейка . Имеет режимы переключения . Для нас это важно и актуально . Качеством довольны , служит без нареканий , уже знакомы с данной маркой
Достоинства:
Комментарий:
Предыдущая лейка прослужила очень долго, взяла такую же, это легче чем оригинальная, но возможно что-то поменялось у производителя. Есть 5 режимов, легко переключаются.
Достоинства:
Комментарий:
лейка имеет пять режимов. удобная в эксплуатации и легкая в монтаже.
Достоинства:
Комментарий:
Лейка в целом хорошая. Есть сомнения по поводу оригинальности, так как у нас до этого была точно такая же оригинал. Так вот у них есть различия. Наша потяжелее, потолще. Режимы переключаются наоборот ( здесь вправе , там влево, а тот режим что тут справа у нас переключался влево). Но я думаю все не критично, так как работает нормально.
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасная лейка Несколько режимов подачи воды Переключается легко
Достоинства:
Комментарий:
Отличная замена старой лейке. По качеству вопросов нет. Цена приятная.
Достоинства:
Комментарий:
очень классная душевая лейка, легкая очень удобнаяв целом рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Отличная лейка. Не пожалел, что купил. Напор воды прекрасный. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая фирма делающая хорошие вещи. У нас частный дом и давление в трубах не на всех этажах хорошее. А в этой фирме есть линейка товаров именно для таких домов с не стабильным давлением в трубах. Там в описании к таким моделям прям так и написано. Всем у кого похожие проблемы, рекомендую! Напор ровный и получаешь реальный кайф от процесса:)