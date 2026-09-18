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Набор готовых микропрепаратов Levenhuk N38 NG купить с доставкой в Москве
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Набор готовых микропрепаратов Levenhuk N38 NG

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Набор готовых микропрепаратов Levenhuk N38 NG - фото 1
Набор готовых микропрепаратов Levenhuk N38 NG - фото 2
Набор готовых микропрепаратов Levenhuk N38 NG - фото 3
Набор готовых микропрепаратов Levenhuk N38 NG - фото 4
Набор готовых микропрепаратов Levenhuk N38 NG - фото 5
Набор готовых микропрепаратов Levenhuk N38 NG - фото 6
Набор готовых микропрепаратов Levenhuk N38 NG - фото 7
Набор готовых микропрепаратов Levenhuk N38 NG - фото 8
Набор готовых микропрепаратов Levenhuk N38 NG - фото 9
Набор готовых микропрепаратов Levenhuk N38 NG - фото 10
Набор готовых микропрепаратов Levenhuk N38 NG - фото 11
Набор готовых микропрепаратов Levenhuk N38 NG - фото 12
Набор готовых микропрепаратов Levenhuk N38 NG - фото 13
Набор готовых микропрепаратов Levenhuk N38 NG - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор готовых микропрепаратов
  • Набор готовых микропрепаратов Levenhuk N38 NG - фото 1
  • Набор готовых микропрепаратов Levenhuk N38 NG - фото 2
  • Набор готовых микропрепаратов Levenhuk N38 NG - фото 3
  • Набор готовых микропрепаратов Levenhuk N38 NG - фото 4
  • Набор готовых микропрепаратов Levenhuk N38 NG - фото 5
  • Набор готовых микропрепаратов Levenhuk N38 NG - фото 6
  • Набор готовых микропрепаратов Levenhuk N38 NG - фото 7
  • Набор готовых микропрепаратов Levenhuk N38 NG - фото 8
  • Набор готовых микропрепаратов Levenhuk N38 NG - фото 9
  • Набор готовых микропрепаратов Levenhuk N38 NG - фото 10
  • Набор готовых микропрепаратов Levenhuk N38 NG - фото 11
  • Набор готовых микропрепаратов Levenhuk N38 NG - фото 12
  • Набор готовых микропрепаратов Levenhuk N38 NG - фото 13
  • Набор готовых микропрепаратов Levenhuk N38 NG - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 260149
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Набор готовых микропрепаратов
Особенности
В наборе микропрепаратов (ботаника и зоология): Кожица лука, Зерновка ржи, Корневой чехлик, Ветка липы, Пыльник, Завязь, Камелия, Эпидермис листа герани, Конечность пчелы, Крыло пчелы, Циклоп, Вольвокс, Эвглена, Инфузория-туфелька, Дождевой червь (поперечный срез), Ротовой аппарат комара, Аскарида, Дафнии. В наборе микропрепаратов (биология и физиология): Мутация дрозофилы (бескрылая форма), Мутация дрозофилы (черное тело), Дрозофила «норма», Животная клетка, Растительная клетка, Плесень мукор,
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х10х9
Вес, г.
600

Описание товара Набор готовых микропрепаратов Levenhuk N38 NG

Прежде чем рассматривать образцы в микроскоп, их нужно соответствующим образом подготовить. Для изготовления микропрепарата тонкий срез исследуемой ткани кладется на предметное стекло, при необходимости окрашивается и накрывается покровным стеклом. Поэтому для создания микропрепаратов требуются специальные инструменты, красители, а также определенная аккуратность и сноровка. Очень важно строгое соблюдение всех необходимых условий – иначе микропрепарат может оказаться непригодным для исследований. Поэтому изготовление микропрепаратов в домашних условиях связано с определенными трудностями и удается не всегда.

Отзывы о товаре Набор готовых микропрепаратов Levenhuk N38 NG




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Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Набор готовых микропрепаратов
Особенности
В наборе микропрепаратов (ботаника и зоология): Кожица лука, Зерновка ржи, Корневой чехлик, Ветка липы, Пыльник, Завязь, Камелия, Эпидермис листа герани, Конечность пчелы, Крыло пчелы, Циклоп, Вольвокс, Эвглена, Инфузория-туфелька, Дождевой червь (поперечный срез), Ротовой аппарат комара, Аскарида, Дафнии. В наборе микропрепаратов (биология и физиология): Мутация дрозофилы (бескрылая форма), Мутация дрозофилы (черное тело), Дрозофила «норма», Животная клетка, Растительная клетка, Плесень мукор,
Страна производитель
Китай
Описание
Прежде чем рассматривать образцы в микроскоп, их нужно соответствующим образом подготовить. Для изготовления микропрепарата тонкий срез исследуемой ткани кладется на предметное стекло, при необходимости окрашивается и накрывается покровным стеклом. Поэтому для создания микропрепаратов требуются специальные инструменты, красители, а также определенная аккуратность и сноровка. Очень важно строгое соблюдение всех необходимых условий – иначе микропрепарат может оказаться непригодным для исследований. Поэтому изготовление микропрепаратов в домашних условиях связано с определенными трудностями и удается не всегда.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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