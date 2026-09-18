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Видеорегистратор Hikvision HiWatch DS-N308(B) купить с доставкой в Москве
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Видеорегистратор Hikvision HiWatch DS-N308(B)

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Видеорегистратор Hikvision HiWatch DS-N308(B)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеоpегистpатоp
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 258100
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Характеристики

Бренд
HIKVISION
Тип товара
Видеоpегистpатоp
Размеры в упаковке, см
2х1х1
Вес, кг.
2.5

Описание товара Видеорегистратор Hikvision HiWatch DS-N308(B)

IP-видеорегистратор Hikvision HiWatch DS-N308(B) в черном корпусе решает задачу сохранения видео с подключенных камер видеонаблюдения для последующего просмотра и анализа. Устройство допускает присоединение до 8 камер и производит запись полученных с них видеоматериалов на подключенный HDD-накопитель с интерфейсом SATA, объем которого может достигать 6 ТБ. Запись треков прибор может осуществлять в форматах H.264, H.265, H.265+, MPEG-4 и разрешении 1920x1080, 1280x720, 1280x1024, 3840x2160 или 1600x1200 пикселей. Работающий на платформе Linux IP-видеорегистратор Hikvision HiWatch DS-N308(B) располагает сетевым разъемом 1x RJ45, видеовыходами HDMI и VGA для взаимодействия с монитором и вывода изображения, полученного с камер. В нем предусмотрены также акустические вход и выход типа RCA, интерфейсы 2x USB 2.0, с помощью которых выполняется присоединение клавиатуры и мыши для управления всем функционалом регистратора.

Отзывы о товаре Видеорегистратор Hikvision HiWatch DS-N308(B)




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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Видеоpегистpатоp
Описание
IP-видеорегистратор Hikvision HiWatch DS-N308(B) в черном корпусе решает задачу сохранения видео с подключенных камер видеонаблюдения для последующего просмотра и анализа. Устройство допускает присоединение до 8 камер и производит запись полученных с них видеоматериалов на подключенный HDD-накопитель с интерфейсом SATA, объем которого может достигать 6 ТБ. Запись треков прибор может осуществлять в форматах H.264, H.265, H.265+, MPEG-4 и разрешении 1920x1080, 1280x720, 1280x1024, 3840x2160 или 1600x1200 пикселей. Работающий на платформе Linux IP-видеорегистратор Hikvision HiWatch DS-N308(B) располагает сетевым разъемом 1x RJ45, видеовыходами HDMI и VGA для взаимодействия с монитором и вывода изображения, полученного с камер. В нем предусмотрены также акустические вход и выход типа RCA, интерфейсы 2x USB 2.0, с помощью которых выполняется присоединение клавиатуры и мыши для управления всем функционалом регистратора.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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