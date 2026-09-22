Видеорегистратор Tantos TSr-NV08154
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Видеорегистратор Tantos TSr-NV08154
Представляем ваше внимание видеорегистратор Tantos — надежное решение для систем видеонаблюдения, которое объединяет в себе высокую функциональность и удобство использования. Эта модель поддерживает до 8 каналов записи и обеспечивает качественную видеозапись с максимальным разрешением 1920x1080 пикселей. Для хранения данных предусмотрено подключение через интерфейс SATA, а также возможность использования внешних накопителей через три USB-порта, что значительно расширяет возможности хранения архивов видеозаписей. Видеорегистратор оснащен современными разъемами, включая HDMI и VGA, обеспечивая легкое подключение к мониторам и телевизорам. Одной из ключевых особенностей этой модели является поддержка мобильных платформ, что позволяет вам удаленно управлять системой видеонаблюдения и просматривать видео в реальном времени с вашего смартфона или планшета. Это делает эксплуатацию устройства особенно удобной в современных условиях. Видеорегистратор Tantos не имеет PoE портов, однако его работа безупречна и без них. Устройство питается от сети и имеет стандартное подключение со скоростью Ethernet до 100 Мбит/с, обеспечивая быструю и стабильную передачу данных. С весом 1,6 кг, он достаточно компактен и удобен для установки в любом месте вашего пространства. Если вы ищете надежный и функциональный прибор для видеонаблюдения, видеорегистратор Tantos — это отличный выбор.
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