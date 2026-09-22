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Видеорегистратор Tantos TSr-NV08154 купить с доставкой в Москве
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Видеорегистратор Tantos TSr-NV08154

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Видеорегистратор Tantos TSr-NV08154 - фото 2
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
8
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Макс. число кадров при максимальном разрешении
25 кадр./сек
Количество каналов записи
8
Количество отсеков для (HDD / SSD)
1
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
16 ТБ
Накопители в комплекте
нет
  • Видеорегистратор Tantos TSr-NV08154 - фото 1
  • Видеорегистратор Tantos TSr-NV08154 - фото 2
  • Видеорегистратор Tantos TSr-NV08154 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728024
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Характеристики

Бренд
Tantos
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
8
Поддержка мобильных платформ
Да
Комплектация
Сетевой видеорегистратор, Источник питания ~220/12В, Мышь, Компакт-диск (с документацией и ПО)
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Макс. число кадров при максимальном разрешении
25 кадр./сек
Количество каналов записи
8
Количество отсеков для (HDD / SSD)
1
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
16 ТБ
Накопители в комплекте
нет
Подключение внешнего накопителя по USB
Да
Максимальная скорость сети Ethernet
100 Мбит/с
Разъемы HDMI
1
Ethernet (LAN)
1
Разъемы VGA
1
Разъемы USB
3
Количество PoE портов
Без PoE
Габариты
250x50x235 мм
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
12

Описание товара Видеорегистратор Tantos TSr-NV08154

Представляем ваше внимание видеорегистратор Tantos — надежное решение для систем видеонаблюдения, которое объединяет в себе высокую функциональность и удобство использования. Эта модель поддерживает до 8 каналов записи и обеспечивает качественную видеозапись с максимальным разрешением 1920x1080 пикселей. Для хранения данных предусмотрено подключение через интерфейс SATA, а также возможность использования внешних накопителей через три USB-порта, что значительно расширяет возможности хранения архивов видеозаписей. Видеорегистратор оснащен современными разъемами, включая HDMI и VGA, обеспечивая легкое подключение к мониторам и телевизорам. Одной из ключевых особенностей этой модели является поддержка мобильных платформ, что позволяет вам удаленно управлять системой видеонаблюдения и просматривать видео в реальном времени с вашего смартфона или планшета. Это делает эксплуатацию устройства особенно удобной в современных условиях. Видеорегистратор Tantos не имеет PoE портов, однако его работа безупречна и без них. Устройство питается от сети и имеет стандартное подключение со скоростью Ethernet до 100 Мбит/с, обеспечивая быструю и стабильную передачу данных. С весом 1,6 кг, он достаточно компактен и удобен для установки в любом месте вашего пространства. Если вы ищете надежный и функциональный прибор для видеонаблюдения, видеорегистратор Tantos — это отличный выбор.

Отзывы о товаре Видеорегистратор Tantos TSr-NV08154




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Характеристики
Бренд
Tantos
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
8
Поддержка мобильных платформ
Да
Комплектация
Сетевой видеорегистратор, Источник питания ~220/12В, Мышь, Компакт-диск (с документацией и ПО)
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Макс. число кадров при максимальном разрешении
25 кадр./сек
Количество каналов записи
8
Количество отсеков для (HDD / SSD)
1
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
16 ТБ
Накопители в комплекте
нет
Развернуть
Подключение внешнего накопителя по USB
Да
Максимальная скорость сети Ethernet
100 Мбит/с
Разъемы HDMI
1
Ethernet (LAN)
1
Разъемы VGA
1
Разъемы USB
3
Количество PoE портов
Без PoE
Габариты
250x50x235 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем ваше внимание видеорегистратор Tantos — надежное решение для систем видеонаблюдения, которое объединяет в себе высокую функциональность и удобство использования. Эта модель поддерживает до 8 каналов записи и обеспечивает качественную видеозапись с максимальным разрешением 1920x1080 пикселей. Для хранения данных предусмотрено подключение через интерфейс SATA, а также возможность использования внешних накопителей через три USB-порта, что значительно расширяет возможности хранения архивов видеозаписей. Видеорегистратор оснащен современными разъемами, включая HDMI и VGA, обеспечивая легкое подключение к мониторам и телевизорам. Одной из ключевых особенностей этой модели является поддержка мобильных платформ, что позволяет вам удаленно управлять системой видеонаблюдения и просматривать видео в реальном времени с вашего смартфона или планшета. Это делает эксплуатацию устройства особенно удобной в современных условиях. Видеорегистратор Tantos не имеет PoE портов, однако его работа безупречна и без них. Устройство питается от сети и имеет стандартное подключение со скоростью Ethernet до 100 Мбит/с, обеспечивая быструю и стабильную передачу данных. С весом 1,6 кг, он достаточно компактен и удобен для установки в любом месте вашего пространства. Если вы ищете надежный и функциональный прибор для видеонаблюдения, видеорегистратор Tantos — это отличный выбор.
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