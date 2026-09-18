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PoE инжектор TP-Link TL-POE150S купить с доставкой в Москве
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PoE инжектор TP-Link TL-POE150S

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PoE инжектор TP-Link TL-POE150S - фото 1
PoE инжектор TP-Link TL-POE150S - фото 2
PoE инжектор TP-Link TL-POE150S - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Адаптер
  • PoE инжектор TP-Link TL-POE150S - фото 1
  • PoE инжектор TP-Link TL-POE150S - фото 2
  • PoE инжектор TP-Link TL-POE150S - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 257366
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Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Адаптер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х17х6
Вес, г.
330

Описание товара PoE инжектор TP-Link TL-POE150S

Инжектор PoE TL-POE150S поддерживает стандарт IEEE 802.3af и может работать со всеми устройствами на базе IEEE 802.3af, питаемыми по PoE, а также сплиттерами (включая TL-POE10R и прочие эквивалентные устройства) с целью развёртывания вашей сети в тех местах, где отсутствуют электрические розетки, и где вам может понадобиться установка таких устройств, как точки доступа, IP-камеры, IP-телефоны и т.д.

Отзывы о товаре PoE инжектор TP-Link TL-POE150S




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Адаптер
Страна производитель
Китай
Описание
Инжектор PoE TL-POE150S поддерживает стандарт IEEE 802.3af и может работать со всеми устройствами на базе IEEE 802.3af, питаемыми по PoE, а также сплиттерами (включая TL-POE10R и прочие эквивалентные устройства) с целью развёртывания вашей сети в тех местах, где отсутствуют электрические розетки, и где вам может понадобиться установка таких устройств, как точки доступа, IP-камеры, IP-телефоны и т.д.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


PoE инжектор TP-Link TL-POE150S - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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