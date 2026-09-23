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PoE инжектор PLANET IPOE-260 купить с доставкой в Москве
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PoE инжектор PLANET IPOE-260

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PoE инжектор PLANET IPOE-260 - фото 1
PoE инжектор PLANET IPOE-260 - фото 2
PoE инжектор PLANET IPOE-260 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Инжектор
Выходная мощность
72
Габариты (ШxВxГ)
30x70x105 мм
  • PoE инжектор PLANET IPOE-260 - фото 1
  • PoE инжектор PLANET IPOE-260 - фото 2
  • PoE инжектор PLANET IPOE-260 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737815
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Характеристики

Бренд
Planet
Тип товара
Инжектор
Выходная мощность
72
Габариты (ШxВxГ)
30x70x105 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х5
Вес, г.
360

Описание товара PoE инжектор PLANET IPOE-260

Устройство, предназначенное для соединения нескольких узлов компьютерной сети в пределах одного или нескольких сегментов сети. Коммутатор работает на канальном уровне сетевой модели OSI. Коммутаторы были разработаны с использованием мостовых технологий и часто рассматриваются как многопортовые мосты. Для соединения нескольких сетей на основе сетевого уровня служат маршрутизаторы.

Отзывы о товаре PoE инжектор PLANET IPOE-260




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Planet
Тип товара
Инжектор
Выходная мощность
72
Габариты (ШxВxГ)
30x70x105 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Устройство, предназначенное для соединения нескольких узлов компьютерной сети в пределах одного или нескольких сегментов сети. Коммутатор работает на канальном уровне сетевой модели OSI. Коммутаторы были разработаны с использованием мостовых технологий и часто рассматриваются как многопортовые мосты. Для соединения нескольких сетей на основе сетевого уровня служат маршрутизаторы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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