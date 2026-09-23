PoE инжектор OSNOVO Midspan-1/151G
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Инжектор
Выходная мощность
15
Габариты (ШxВxГ)
83x31x45 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 160 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737811
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Характеристики
Бренд
Osnovo
Тип товара
Инжектор
Тип инжектора
Пассивный
Выходная мощность
15
Количество PoE портов
1 порт
Стандарт PoE
PoE (802.3af)
Габариты (ШxВxГ)
83x31x45 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х7х5
Вес, г.
100
Описание товара PoE инжектор OSNOVO Midspan-1/151G
PoE инжектор OSNOVO Midspan-1/151G
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Osnovo
Тип товара
Инжектор
Тип инжектора
Пассивный
Выходная мощность
15
Количество PoE портов
1 порт
Стандарт PoE
PoE (802.3af)
Габариты (ШxВxГ)
83x31x45 мм
Страна производитель
Китай
PoE инжектор OSNOVO Midspan-1/151G
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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