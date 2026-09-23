PoE удлинитель PLANET POE-E202
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Характеристики
Тип товара
Удлинитель
Габариты (ШxВxГ)
140x77x28 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 760 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737663
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Характеристики
Бренд
Planet
Тип товара
Удлинитель
Тип инжектора
Пассивный
Количество PoE портов
3 порта
Стандарт PoE
PoE (802.3af), PoE+ (802.3at)
Габариты (ШxВxГ)
140x77x28 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х12х9
Вес, г.
354
Описание товара PoE удлинитель PLANET POE-E202
PLANET POE-E202 - 1-портовый PoE+ в 2-порта 802.3af/at Гигабитный PoE удлинитель разработанный специально для point to multipoint использования PoE. POE-E202 может получать до 30-Ватт PoE питания от PoE+ инжектора и передавать до 25-Ватт PoE питания для двух PoE устройств, расширяя Гигабитную локальную сеть и IEEE 802.3at/802.3af PoE по стандартному 100м (328 ft.) Cat. 5/5e/6 UTP кабелю до двух удалённых на 200m устройств одновременно. POE-E202 представляет собой простое решение для увеличения PoE портов без дополнительных кабелей и позволяет создавать более гибкую в развёртывании сеть.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Planet
Тип товара
Удлинитель
Тип инжектора
Пассивный
Количество PoE портов
3 порта
Стандарт PoE
PoE (802.3af), PoE+ (802.3at)
Габариты (ШxВxГ)
140x77x28 мм
Страна производитель
Китай
PLANET POE-E202 - 1-портовый PoE+ в 2-порта 802.3af/at Гигабитный PoE удлинитель разработанный специально для point to multipoint использования PoE. POE-E202 может получать до 30-Ватт PoE питания от PoE+ инжектора и передавать до 25-Ватт PoE питания для двух PoE устройств, расширяя Гигабитную локальную сеть и IEEE 802.3at/802.3af PoE по стандартному 100м (328 ft.) Cat. 5/5e/6 UTP кабелю до двух удалённых на 200m устройств одновременно. POE-E202 представляет собой простое решение для увеличения PoE портов без дополнительных кабелей и позволяет создавать более гибкую в развёртывании сеть.
PoE удлинитель PLANET POE-E202 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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