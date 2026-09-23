PoE сплиттер PLANET POE-171S
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сплиттер
Выходная мощность
50
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 540 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737662
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Характеристики
Бренд
Planet
Тип товара
Сплиттер
Выходная мощность
50
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х13х7
Вес, г.
450
Описание товара PoE сплиттер PLANET POE-171S
PoE-сплиттер Planet Poe-171 1х10/100/1000Mбит/с 60 W - это устройство, которое обеспечивает быстрое и надежное развертывание гигабитной High Power PoE сети. Он разделяет РоЕ питание и информацию, что позволяет подключать сетевые устройства, требующие большой мощности PoE для корректной работы.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Planet
Тип товара
Сплиттер
Выходная мощность
50
Страна производитель
Китай
PoE-сплиттер Planet Poe-171 1х10/100/1000Mбит/с 60 W - это устройство, которое обеспечивает быстрое и надежное развертывание гигабитной High Power PoE сети. Он разделяет РоЕ питание и информацию, что позволяет подключать сетевые устройства, требующие большой мощности PoE для корректной работы.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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