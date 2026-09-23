РоЕ удлинитель Cudy POE15
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коннектор
Выходная мощность
30
Габариты (ШxВxГ)
45x45x185 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 200 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737798
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Характеристики
Бренд
Cudy
Тип товара
Коннектор
Выходная мощность
30
Габариты (ШxВxГ)
45x45x185 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х5х5
Вес, г.
150
Описание товара РоЕ удлинитель Cudy POE15
Cudy POE15 - это универсальный удлинитель РоЕ/РоЕ+, который позволяет передавать и питание, и данные по сетевому кабелю на дополнительную дистанцию. Поддерживает стандарты IEEE 802.3af (15,4 Ватт) и IEEE 802.3at (30 Ватт), скорость 10/100/1000 Мбит/сек, совместим с большинством устройств PoE/РоЕ+. Обеспечивает стабильное и безопасное питание до 30 ватт на порт с автоматическим определением класса PoE и защитой от перегрузки, короткого замыкания и перегрева. Автоматически настраивается скорость соединения, дуплекс или кроссовер, при этом поддерживается пропускная способность сети на оптимальной скорости.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Cudy
Тип товара
Коннектор
Выходная мощность
30
Габариты (ШxВxГ)
45x45x185 мм
Страна производитель
Китай
Cudy POE15 - это универсальный удлинитель РоЕ/РоЕ+, который позволяет передавать и питание, и данные по сетевому кабелю на дополнительную дистанцию. Поддерживает стандарты IEEE 802.3af (15,4 Ватт) и IEEE 802.3at (30 Ватт), скорость 10/100/1000 Мбит/сек, совместим с большинством устройств PoE/РоЕ+. Обеспечивает стабильное и безопасное питание до 30 ватт на порт с автоматическим определением класса PoE и защитой от перегрузки, короткого замыкания и перегрева. Автоматически настраивается скорость соединения, дуплекс или кроссовер, при этом поддерживается пропускная способность сети на оптимальной скорости.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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