Диск DVD-R Verbatim 4.7Gb 16x Cake Box (50шт) Printable (43533)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Диск DVD-R
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 370 руб.
В наличии
Код товара: 257255
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 370 руб.
- Гарантия производителя: 6 месяцев
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Диск DVD-R
Количество штук
50
Объем
4.7 Гб
Скорость записи
16
Поддержка карт памяти
DVD-R
Упаковка
cake box
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х1
Вес, кг.
1.05
Описание товара Диск DVD-R Verbatim 4.7Gb 16x Cake Box (50шт) Printable (43533)
Диск DVD-R Verbatim 4.7Gb 16x Cake Box (50шт) Printable (43533)
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Диск DVD-R
Количество штук
50
Объем
4.7 Гб
Скорость записи
16
Поддержка карт памяти
DVD-R
Упаковка
cake box
Страна производитель
Китай
Диск DVD-R Verbatim 4.7Gb 16x Cake Box (50шт) Printable (43533)
Купить Диск DVD-R Verbatim 4.7Gb 16x Cake Box (50шт) Printable (43533) - по цене 1370 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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