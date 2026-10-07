Диск DVD-R Verbatim 4.7Gb 16x Cake Box (25шт) (43522)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Диск DVD-R
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
760 руб.
В наличии
Код товара: 257241
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
760 руб.
- Гарантия производителя: 6 месяцев
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Диск DVD-R
Количество штук
25
Объем
4.7 Гб
Скорость записи
16
Поддержка карт памяти
DVD-R
Упаковка
cake box
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х1
Вес, г.
400
Описание товара Диск DVD-R Verbatim 4.7Gb 16x Cake Box (25шт) (43522)
Verbatim 43522 — это надежный носитель информации, который идеально подходит для хранения и записи данных. -диск обеспечивает высокую скорость записи и совместимость с большинством устройств. содержит дисков, что делает покупку выгодной и удобной для регулярного использования. Благодаря объему на каждом диске, вы сможете хранить значительные объемы данных, будь то музыка, фильмы, документы или резервные копии файлов. Verbatim гарантирует долговечность диска и устойчивость записи.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Диск DVD-R
Количество штук
25
Объем
4.7 Гб
Скорость записи
16
Поддержка карт памяти
DVD-R
Упаковка
cake box
Страна производитель
Китай
Verbatim 43522 — это надежный носитель информации, который идеально подходит для хранения и записи данных. -диск обеспечивает высокую скорость записи и совместимость с большинством устройств. содержит дисков, что делает покупку выгодной и удобной для регулярного использования. Благодаря объему на каждом диске, вы сможете хранить значительные объемы данных, будь то музыка, фильмы, документы или резервные копии файлов. Verbatim гарантирует долговечность диска и устойчивость записи.
Купить Диск DVD-R Verbatim 4.7Gb 16x Cake Box (25шт) (43522) - по цене 760 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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