Мышь Rapoo N200 черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь Rapoo N200 черный
Мышь проводная Rapoo N200 предназначена для комфортной работы за компьютером. Эргономичный корпус мыши из черного пластика удобно удерживать и левой, и правой рукой. В конструкции мыши предусмотрены 2 кнопки и колесо прокрутки. Ребристая поверхность колесика позволяет быстро и точно вращать его при пролистывании страниц на экране монитора. Кнопки при нажатии издают тихие щелчки, что поможет определить правильность их срабатывания. В мыши проводной Rapoo N200 установлен оптический светодиодный датчик разрешением 1600 dpi. Благодаря этому будет достаточно легкого перемещения мыши по поверхности стола, чтобы быстро и точно перемесить курсор на экране. Подключение мыши к ПК осуществляется через разъем USB Type-A с помощью кабеля, по которому также подается питание.
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Теги товара: Для левшей
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые
Теги товара: Для левшей
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