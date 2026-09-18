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Мышь Rapoo N200 черный купить с доставкой в Москве
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Мышь Rapoo N200 черный

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Мышь Rapoo N200 черный - фото 2
Мышь Rapoo N200 черный - фото 3
Мышь Rapoo N200 черный - фото 4
Мышь Rapoo N200 черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
2
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь Rapoo N200 черный - фото 1
  • Мышь Rapoo N200 черный - фото 2
  • Мышь Rapoo N200 черный - фото 3
  • Мышь Rapoo N200 черный - фото 4
  • Мышь Rapoo N200 черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 256060
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Характеристики

Бренд
Rapoo
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
2
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х7х4
Вес, г.
250

Описание товара Мышь Rapoo N200 черный

Мышь проводная Rapoo N200 предназначена для комфортной работы за компьютером. Эргономичный корпус мыши из черного пластика удобно удерживать и левой, и правой рукой. В конструкции мыши предусмотрены 2 кнопки и колесо прокрутки. Ребристая поверхность колесика позволяет быстро и точно вращать его при пролистывании страниц на экране монитора. Кнопки при нажатии издают тихие щелчки, что поможет определить правильность их срабатывания. В мыши проводной Rapoo N200 установлен оптический светодиодный датчик разрешением 1600 dpi. Благодаря этому будет достаточно легкого перемещения мыши по поверхности стола, чтобы быстро и точно перемесить курсор на экране. Подключение мыши к ПК осуществляется через разъем USB Type-A с помощью кабеля, по которому также подается питание.



Теги товара: Для левшей

Отзывы о товаре Мышь Rapoo N200 черный




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Характеристики
Бренд
Rapoo
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
2
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.2
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь проводная Rapoo N200 предназначена для комфортной работы за компьютером. Эргономичный корпус мыши из черного пластика удобно удерживать и левой, и правой рукой. В конструкции мыши предусмотрены 2 кнопки и колесо прокрутки. Ребристая поверхность колесика позволяет быстро и точно вращать его при пролистывании страниц на экране монитора. Кнопки при нажатии издают тихие щелчки, что поможет определить правильность их срабатывания. В мыши проводной Rapoo N200 установлен оптический светодиодный датчик разрешением 1600 dpi. Благодаря этому будет достаточно легкого перемещения мыши по поверхности стола, чтобы быстро и точно перемесить курсор на экране. Подключение мыши к ПК осуществляется через разъем USB Type-A с помощью кабеля, по которому также подается питание.


Теги товара: Для левшей
Самовывоз
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Отзывы


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