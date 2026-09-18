Top.Mail.Ru
Микрофон Saramonic SR-XM1 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Микрофон Saramonic SR-XM1

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Микрофон Saramonic SR-XM1 - фото 1
Микрофон Saramonic SR-XM1 - фото 2
Микрофон Saramonic SR-XM1 - фото 3
Микрофон Saramonic SR-XM1 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микрофон
Подключение
проводное
Частотный диапазон
35-15000 Гц
  • Микрофон Saramonic SR-XM1 - фото 1
  • Микрофон Saramonic SR-XM1 - фото 2
  • Микрофон Saramonic SR-XM1 - фото 3
  • Микрофон Saramonic SR-XM1 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 253245
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Saramonic
Тип товара
Микрофон
Соотношение сигнал/шум
75
Подключение
проводное
Комплектация
микрофон, документация, упаковка
Частотный диапазон
35-15000 Гц
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х9х4
Вес, кг.
1

Описание товара Микрофон Saramonic SR-XM1

SR-XM1 от Saramonic - это ваше ненавязчивое решение, предлагающее высококачественную аудио-версию для ваших существующих Saramonic CaMixer, SmartMixer, LavMic, SmartRig +, UWMIC9, UWMIC10 и UWMIC15. SR-XM1 не содержит батареи, подключается непосредственно к вашим устройствам Zoom или Tascam Recorder, SaramonicCaMixer, SmartMixer, LavMic, SmartRig +, UWMIC9, UWMIC10 и UWMIC15 или другим, и является небольшим и достаточно легким, чтобы вместится в ваш карман. SR-XM1 идеально подходит для музыкантов, журналистов или просто для записи!

Отзывы о товаре Микрофон Saramonic SR-XM1




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Saramonic
Тип товара
Микрофон
Соотношение сигнал/шум
75
Подключение
проводное
Комплектация
микрофон, документация, упаковка
Частотный диапазон
35-15000 Гц
Страна производитель
Китай
Описание
SR-XM1 от Saramonic - это ваше ненавязчивое решение, предлагающее высококачественную аудио-версию для ваших существующих Saramonic CaMixer, SmartMixer, LavMic, SmartRig +, UWMIC9, UWMIC10 и UWMIC15. SR-XM1 не содержит батареи, подключается непосредственно к вашим устройствам Zoom или Tascam Recorder, SaramonicCaMixer, SmartMixer, LavMic, SmartRig +, UWMIC9, UWMIC10 и UWMIC15 или другим, и является небольшим и достаточно легким, чтобы вместится в ваш карман. SR-XM1 идеально подходит для музыкантов, журналистов или просто для записи!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Микрофон Saramonic SR-XM1 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...