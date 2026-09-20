Микрофон пушка Godox Geniusmic для смартфона
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микрофон
Диаграмма направленности
гиперкардиоидный
Частотный диапазон
50-20000 Гц
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 495901
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Микрофон
Соотношение сигнал/шум
75
Комплектация
микрофон, ветрозащита (2 шт.), упаковка
Диаграмма направленности
гиперкардиоидный
Частотный диапазон
50-20000 Гц
Чувствительность
-33±2дБ, RL=680 Ом, Vs=1.5В
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х11х5
Вес, г.
200
Описание товара Микрофон пушка Godox Geniusmic для смартфона
Geniusmic компактный и легкий микрофон, который подключается непосредственно к вашему смартфону. Geniusmic подойдет всем, кто хочет записывать аудио более высокого качества, чем то, что дает ваш телефон. Благодаря прочной металлической конструкции и функции plug-and-play, Geniusmic идеально подходит для видеоблогеров, стримеров, мобильных видеооператоров и многих других.
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Микрофон
Соотношение сигнал/шум
75
Комплектация
микрофон, ветрозащита (2 шт.), упаковка
Диаграмма направленности
гиперкардиоидный
Частотный диапазон
50-20000 Гц
Чувствительность
-33±2дБ, RL=680 Ом, Vs=1.5В
Страна производитель
Китай
Geniusmic компактный и легкий микрофон, который подключается непосредственно к вашему смартфону. Geniusmic подойдет всем, кто хочет записывать аудио более высокого качества, чем то, что дает ваш телефон. Благодаря прочной металлической конструкции и функции plug-and-play, Geniusmic идеально подходит для видеоблогеров, стримеров, мобильных видеооператоров и многих других.
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
Микрофон пушка Godox Geniusmic для смартфона - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Микрофон пушка Godox Geniusmic для смартфона