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Характеристики
Тип товара
Микрофон
Тип микрофона
накамерный
Подключение
проводное
Принцип действия
конденсаторный
Диаграмма направленности
кардиоидный
Разъемы
USB Type-C
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 529669
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Описание товара Микрофон пушка Godox Geniusmic UC для смартфона
Godox Geniusmic UC – компактный и легкий направленный микрофон-пушка, предназначен для улучшения качества звука видеосъемок, записываемых на смартфон с разъемом USB Type-C. Существует также модель Godox Geniusmic для подключения к смартфонам с разъемом Jack 3,5 мм.
В отличие от микрофона встроенного в смартфон, рассчитанного на запись широкой сцены, звук перед микрофоном Godox Geniusmic UC улавливается направленным кардиоидным капсулем. Устройство улавливает звук основного источника и игнорирует сторонние сигналы. Направленный микрофон Geniusmic UC подавляет шумы от посторонних источников, поэтому его можно использовать для записи звука в различных условиях, в том числе в движении. Микрофон-пушка подходит для ведения прямых трансляций, записи интервью, мобильных съемок и многого другого.
Godox Geniusmic UC – компактный и легкий направленный микрофон-пушка, предназначен для улучшения качества звука видеосъемок, записываемых на смартфон с разъемом USB Type-C. Существует также модель Godox Geniusmic для подключения к смартфонам с разъемом Jack 3,5 мм.
В отличие от микрофона встроенного в смартфон, рассчитанного на запись широкой сцены, звук перед микрофоном Godox Geniusmic UC улавливается направленным кардиоидным капсулем. Устройство улавливает звук основного источника и игнорирует сторонние сигналы. Направленный микрофон Geniusmic UC подавляет шумы от посторонних источников, поэтому его можно использовать для записи звука в различных условиях, в том числе в движении. Микрофон-пушка подходит для ведения прямых трансляций, записи интервью, мобильных съемок и многого другого.
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