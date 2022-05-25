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Мобильный телефон INOI 288s SILVER купить с доставкой в Москве
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Мобильный телефон INOI 288s SILVER

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Мобильный телефон INOI 288s SILVER (2 SIM) - фото 1
Мобильный телефон INOI 288s SILVER (2 SIM) - фото 2
Мобильный телефон INOI 288s SILVER (2 SIM) - фото 3
Мобильный телефон INOI 288s SILVER (2 SIM) - фото 4
Мобильный телефон INOI 288s SILVER (2 SIM) - фото 5
Мобильный телефон INOI 288s SILVER (2 SIM) - фото 6
Мобильный телефон INOI 288s SILVER (2 SIM) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кнопочные телефоны
  • Мобильный телефон INOI 288s SILVER (2 SIM) - фото 1
  • Мобильный телефон INOI 288s SILVER (2 SIM) - фото 2
  • Мобильный телефон INOI 288s SILVER (2 SIM) - фото 3
  • Мобильный телефон INOI 288s SILVER (2 SIM) - фото 4
  • Мобильный телефон INOI 288s SILVER (2 SIM) - фото 5
  • Мобильный телефон INOI 288s SILVER (2 SIM) - фото 6
  • Мобильный телефон INOI 288s SILVER (2 SIM) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 500 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 249997
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Мобильный телефон INOI 288s SILVER
1 500 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
INOI
Тип товара
Кнопочные телефоны
Размеры в упаковке, см
16х9х5
Вес, г.
303

Описание товара Мобильный телефон INOI 288s SILVER

Обеспечивает качественную связь по мобильным сетям. Цветной дисплей. Стильный дизайн

Отзывы о товаре Мобильный телефон INOI 288s SILVER

25.05.2022
Леонид

Достоинства:
Супер трубка.

Недостатки:
Нет точно.. Советую купить.

Комментарий:
По факту могу сказать следующее, звук при разговоре отличный, телефон достаточно звонкий и при этом не орёт, цвет и исполнение оригинальное.
25.04.2022
Бьянка

Достоинства:
Если хотите иметь постоянную связь — берите это устройство.. Отличная недорогая кнопочная звонилка. К тому же надежная.

Недостатки:
Мне понравился, очень красивый.

Комментарий:
Приобрела его на замену старой звонилке. Никак не нарадуюсь. Заметила в маршрутке если говорю, все обращают внимание).
19.04.2022
Руслан Т

Достоинства:
Внешний вид, крутой динамик.

Недостатки:
Не дешовый.

Комментарий:
Очень четкий разговорный динамик. Если звонят с нормальных телефонов, то громкость убавляю до конца, потому что слышно превосходно, не шипит и не шепелявит. Четко передаёт тон голоса и звуки. Это для меня главное. Все остальное на любителя - фонарь, аудиопроигрыватель ( не меломан, но нормально баянит)..
13.04.2022
Борис

Достоинства:
Прочный, простой в эксплуатации. Красивый очень.

Недостатки:
Тяжёлый, немного видны маленькие царапиекы.

Комментарий:
Отличный телефон без излишеств, но удобный в использовании.. Кнопки мелкие , но удобные.



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Характеристики
Бренд
INOI
Тип товара
Кнопочные телефоны
Описание
Обеспечивает качественную связь по мобильным сетям. Цветной дисплей. Стильный дизайн
Самовывоз
Доставка
Отзывы
25.05.2022
Леонид

Достоинства:
Супер трубка.

Недостатки:
Нет точно.. Советую купить.

Комментарий:
По факту могу сказать следующее, звук при разговоре отличный, телефон достаточно звонкий и при этом не орёт, цвет и исполнение оригинальное.
25.04.2022
Бьянка

Достоинства:
Если хотите иметь постоянную связь — берите это устройство.. Отличная недорогая кнопочная звонилка. К тому же надежная.

Недостатки:
Мне понравился, очень красивый.

Комментарий:
Приобрела его на замену старой звонилке. Никак не нарадуюсь. Заметила в маршрутке если говорю, все обращают внимание).
19.04.2022
Руслан Т

Достоинства:
Внешний вид, крутой динамик.

Недостатки:
Не дешовый.

Комментарий:
Очень четкий разговорный динамик. Если звонят с нормальных телефонов, то громкость убавляю до конца, потому что слышно превосходно, не шипит и не шепелявит. Четко передаёт тон голоса и звуки. Это для меня главное. Все остальное на любителя - фонарь, аудиопроигрыватель ( не меломан, но нормально баянит)..
13.04.2022
Борис

Достоинства:
Прочный, простой в эксплуатации. Красивый очень.

Недостатки:
Тяжёлый, немного видны маленькие царапиекы.

Комментарий:
Отличный телефон без излишеств, но удобный в использовании.. Кнопки мелкие , но удобные.


Мобильный телефон INOI 288s SILVER - купить по цене 1500 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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