Мобильный телефон INOI 288s SILVER
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кнопочные телефоны
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 500 руб.
В наличии
Код товара: 249997
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 500 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
16х9х5
Вес, г.
303
Описание товара Мобильный телефон INOI 288s SILVER
Обеспечивает качественную связь по мобильным сетям. Цветной дисплей. Стильный дизайн
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Обеспечивает качественную связь по мобильным сетям. Цветной дисплей. Стильный дизайн
Достоинства:
Супер трубка.
Недостатки:
Нет точно.. Советую купить.
Комментарий:
По факту могу сказать следующее, звук при разговоре отличный, телефон достаточно звонкий и при этом не орёт, цвет и исполнение оригинальное.
Достоинства:
Если хотите иметь постоянную связь — берите это устройство.. Отличная недорогая кнопочная звонилка. К тому же надежная.
Недостатки:
Мне понравился, очень красивый.
Комментарий:
Приобрела его на замену старой звонилке. Никак не нарадуюсь. Заметила в маршрутке если говорю, все обращают внимание).
Достоинства:
Внешний вид, крутой динамик.
Недостатки:
Не дешовый.
Комментарий:
Очень четкий разговорный динамик. Если звонят с нормальных телефонов, то громкость убавляю до конца, потому что слышно превосходно, не шипит и не шепелявит. Четко передаёт тон голоса и звуки. Это для меня главное. Все остальное на любителя - фонарь, аудиопроигрыватель ( не меломан, но нормально баянит)..
Достоинства:
Прочный, простой в эксплуатации. Красивый очень.
Недостатки:
Тяжёлый, немного видны маленькие царапиекы.
Комментарий:
Отличный телефон без излишеств, но удобный в использовании.. Кнопки мелкие , но удобные.
Мобильный телефон INOI 288s SILVER - купить по цене 1500 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мобильный телефон INOI 288s SILVER
Достоинства:
Супер трубка.
Недостатки:
Нет точно.. Советую купить.
Комментарий:
По факту могу сказать следующее, звук при разговоре отличный, телефон достаточно звонкий и при этом не орёт, цвет и исполнение оригинальное.
Достоинства:
Если хотите иметь постоянную связь — берите это устройство.. Отличная недорогая кнопочная звонилка. К тому же надежная.
Недостатки:
Мне понравился, очень красивый.
Комментарий:
Приобрела его на замену старой звонилке. Никак не нарадуюсь. Заметила в маршрутке если говорю, все обращают внимание).
Достоинства:
Внешний вид, крутой динамик.
Недостатки:
Не дешовый.
Комментарий:
Очень четкий разговорный динамик. Если звонят с нормальных телефонов, то громкость убавляю до конца, потому что слышно превосходно, не шипит и не шепелявит. Четко передаёт тон голоса и звуки. Это для меня главное. Все остальное на любителя - фонарь, аудиопроигрыватель ( не меломан, но нормально баянит)..
Достоинства:
Прочный, простой в эксплуатации. Красивый очень.
Недостатки:
Тяжёлый, немного видны маленькие царапиекы.
Комментарий:
Отличный телефон без излишеств, но удобный в использовании.. Кнопки мелкие , но удобные.