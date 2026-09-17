Мобильный телефон BQ 1842 Tank Mini Black
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Характеристики
Описание товара Мобильный телефон BQ 1842 Tank Mini Black
BQ представляет надежные и функциональные кнопочные телефоны, которые идеально подходят для тех, кто ценит простоту и практичность в использовании. Этот мобильный телефон BQ отличается компактным и легким дизайном, его вес составляет всего 104 грамма, что делает его удобным для повседневного ношения. Телефон оснащен съемным аккумулятором емкостью 1200 мА·ч, обеспечивающим продолжительное время работы. Это даёт возможность оставаться на связи в течение всего дня без необходимости частой подзарядки. Устройство поддерживает до двух SIM-карт, что особенно удобно для пользователей, желающих разделить личные и рабочие контакты. Экран с разрешением 160x128 пикселей обеспечивает четкое отображение текстов и основных графических элементов. Встроенный слот для карт памяти позволяет расширить память устройства до 16 ГБ, обеспечивая достаточное пространство для хранения важной информации и медиафайлов. Этот моноблок выполнен в элегантном черном цвете и оснащен классическим разъемом для зарядки типа micro-USB. Также он поддерживает Bluetooth, что позволяет подключаться к другим устройствам без проводов. Несмотря на все свои плюсы, телефон не обладает функцией влагозащиты, что стоит учитывать при его использовании в неблагоприятных погодных условиях. BQ предлагает надежный кнопочный телефон, который идеально подойдёт для звонков, отправки сообщений и использования базовых функций связи.
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Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами
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Смотрите также: Кнопочные телефоны, Недорогие, с мощным аккумулятором, С большим экраном
Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами
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