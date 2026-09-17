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Мобильный телефон BQ 1842 Tank Mini Black купить с доставкой в Москве
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Мобильный телефон BQ 1842 Tank Mini Black

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Мобильный телефон BQ 1842 Tank Mini Black - фото 1
Мобильный телефон BQ 1842 Tank Mini Black - фото 2
Мобильный телефон BQ 1842 Tank Mini Black - фото 3
Мобильный телефон BQ 1842 Tank Mini Black - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
1.77
Разрешение экрана
160x128
Сенсорный экран
нет
  • Мобильный телефон BQ 1842 Tank Mini Black - фото 1
  • Мобильный телефон BQ 1842 Tank Mini Black - фото 2
  • Мобильный телефон BQ 1842 Tank Mini Black - фото 3
  • Мобильный телефон BQ 1842 Tank Mini Black - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 166286
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Влагозащищенный корпус
нет
Материал корпуса
пластик
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
1.77
Разрешение экрана
160x128
Сенсорный экран
нет
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти, Гб
16
Камера
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
1200
Функция беспроводной зарядки
нет
Габариты
50.6x115.5x19.3 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х7х6
Вес, г.
174

Описание товара Мобильный телефон BQ 1842 Tank Mini Black

BQ представляет надежные и функциональные кнопочные телефоны, которые идеально подходят для тех, кто ценит простоту и практичность в использовании. Этот мобильный телефон BQ отличается компактным и легким дизайном, его вес составляет всего 104 грамма, что делает его удобным для повседневного ношения. Телефон оснащен съемным аккумулятором емкостью 1200 мА·ч, обеспечивающим продолжительное время работы. Это даёт возможность оставаться на связи в течение всего дня без необходимости частой подзарядки. Устройство поддерживает до двух SIM-карт, что особенно удобно для пользователей, желающих разделить личные и рабочие контакты. Экран с разрешением 160x128 пикселей обеспечивает четкое отображение текстов и основных графических элементов. Встроенный слот для карт памяти позволяет расширить память устройства до 16 ГБ, обеспечивая достаточное пространство для хранения важной информации и медиафайлов. Этот моноблок выполнен в элегантном черном цвете и оснащен классическим разъемом для зарядки типа micro-USB. Также он поддерживает Bluetooth, что позволяет подключаться к другим устройствам без проводов. Несмотря на все свои плюсы, телефон не обладает функцией влагозащиты, что стоит учитывать при его использовании в неблагоприятных погодных условиях. BQ предлагает надежный кнопочный телефон, который идеально подойдёт для звонков, отправки сообщений и использования базовых функций связи.

Отзывы о товаре Мобильный телефон BQ 1842 Tank Mini Black




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Влагозащищенный корпус
нет
Материал корпуса
пластик
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
1.77
Разрешение экрана
160x128
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти, Гб
16
Камера
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
1200
Функция беспроводной зарядки
нет
Габариты
50.6x115.5x19.3 мм
Страна производитель
Китай
Описание
BQ представляет надежные и функциональные кнопочные телефоны, которые идеально подходят для тех, кто ценит простоту и практичность в использовании. Этот мобильный телефон BQ отличается компактным и легким дизайном, его вес составляет всего 104 грамма, что делает его удобным для повседневного ношения. Телефон оснащен съемным аккумулятором емкостью 1200 мА·ч, обеспечивающим продолжительное время работы. Это даёт возможность оставаться на связи в течение всего дня без необходимости частой подзарядки. Устройство поддерживает до двух SIM-карт, что особенно удобно для пользователей, желающих разделить личные и рабочие контакты. Экран с разрешением 160x128 пикселей обеспечивает четкое отображение текстов и основных графических элементов. Встроенный слот для карт памяти позволяет расширить память устройства до 16 ГБ, обеспечивая достаточное пространство для хранения важной информации и медиафайлов. Этот моноблок выполнен в элегантном черном цвете и оснащен классическим разъемом для зарядки типа micro-USB. Также он поддерживает Bluetooth, что позволяет подключаться к другим устройствам без проводов. Несмотря на все свои плюсы, телефон не обладает функцией влагозащиты, что стоит учитывать при его использовании в неблагоприятных погодных условиях. BQ предлагает надежный кнопочный телефон, который идеально подойдёт для звонков, отправки сообщений и использования базовых функций связи.
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Отзывы


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