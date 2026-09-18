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Мобильный телефон BQ 1846 One Power Black/Blue купить с доставкой в Москве
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Мобильный телефон BQ 1846 One Power Black/Blue

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Мобильный телефон BQ 1846 One Power Black/Blue - фото 1
Мобильный телефон BQ 1846 One Power Black/Blue - фото 2
Мобильный телефон BQ 1846 One Power Black/Blue - фото 3
Мобильный телефон BQ 1846 One Power Black/Blue - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Цвет
синий, черный
Диагональ экрана, дюйм
1.77
Разрешение экрана
160x128
Сенсорный экран
нет
  • Мобильный телефон BQ 1846 One Power Black/Blue - фото 1
  • Мобильный телефон BQ 1846 One Power Black/Blue - фото 2
  • Мобильный телефон BQ 1846 One Power Black/Blue - фото 3
  • Мобильный телефон BQ 1846 One Power Black/Blue - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 249900
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Влагозащищенный корпус
нет
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Кнопка SOS
нет
Цвет
синий, черный
Диагональ экрана, дюйм
1.77
Разрешение экрана
160x128
Сенсорный экран
нет
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
32
Камера
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
2000
Функция беспроводной зарядки
нет
Габариты
50.25x117.5x15.4 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х5
Вес, г.
177

Описание товара Мобильный телефон BQ 1846 One Power Black/Blue

Кнопочные телефоны BQ представляют собой надежные и простые в использовании мобильные устройства, идеально подходящие для тех, кто ценит минимализм и практичность. Эти телефоны оснащены базовым набором функций, которые обеспечивают необходимую связь и комфорт в повседневной жизни. С основными характеристиками можно выделить экран диагональю 1,77 дюйма с разрешением 160x128 пикселей, который обеспечивает четкое отображение информации. Телефон поддерживает Bluetooth, что позволяет легко передавать данные между устройствами. Несмотря на отсутствие Wi-Fi и GPS/Глонасс, кнопочный телефон BQ гарантирует стабильное соединение благодаря поддержке двух SIM-карт. Одним из ключевых преимуществ является мощный аккумулятор емкостью 2000 мА·ч, который обеспечивает длительное время работы без подзарядки. Телефон также оснащен встроенной камерой для базовых фото- и видеосъемок. Весом всего 0,1 кг, данная модель легко помещается в карман или сумку, оставаясь незаметной в повседневном ношении. К сожалению, телефон не имеет влагозащищенного корпуса и сенсорного экрана, однако это не мешает ему быть надежным спутником в условиях обычной эксплуатации. Сочетая в себе простоту и функциональность, кнопочный телефон BQ станет отличным выбором для пользователей, которым важны базовые возможности связи и продолжительное время автономной работы.

Отзывы о товаре Мобильный телефон BQ 1846 One Power Black/Blue




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Влагозащищенный корпус
нет
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Кнопка SOS
нет
Цвет
синий, черный
Диагональ экрана, дюйм
1.77
Развернуть
Разрешение экрана
160x128
Сенсорный экран
нет
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
32
Камера
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
2000
Функция беспроводной зарядки
нет
Габариты
50.25x117.5x15.4 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Кнопочные телефоны BQ представляют собой надежные и простые в использовании мобильные устройства, идеально подходящие для тех, кто ценит минимализм и практичность. Эти телефоны оснащены базовым набором функций, которые обеспечивают необходимую связь и комфорт в повседневной жизни. С основными характеристиками можно выделить экран диагональю 1,77 дюйма с разрешением 160x128 пикселей, который обеспечивает четкое отображение информации. Телефон поддерживает Bluetooth, что позволяет легко передавать данные между устройствами. Несмотря на отсутствие Wi-Fi и GPS/Глонасс, кнопочный телефон BQ гарантирует стабильное соединение благодаря поддержке двух SIM-карт. Одним из ключевых преимуществ является мощный аккумулятор емкостью 2000 мА·ч, который обеспечивает длительное время работы без подзарядки. Телефон также оснащен встроенной камерой для базовых фото- и видеосъемок. Весом всего 0,1 кг, данная модель легко помещается в карман или сумку, оставаясь незаметной в повседневном ношении. К сожалению, телефон не имеет влагозащищенного корпуса и сенсорного экрана, однако это не мешает ему быть надежным спутником в условиях обычной эксплуатации. Сочетая в себе простоту и функциональность, кнопочный телефон BQ станет отличным выбором для пользователей, которым важны базовые возможности связи и продолжительное время автономной работы.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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