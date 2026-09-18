Мобильный телефон BQ 1846 One Power Black/Blue
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Характеристики
Описание товара Мобильный телефон BQ 1846 One Power Black/Blue
Кнопочные телефоны BQ представляют собой надежные и простые в использовании мобильные устройства, идеально подходящие для тех, кто ценит минимализм и практичность. Эти телефоны оснащены базовым набором функций, которые обеспечивают необходимую связь и комфорт в повседневной жизни. С основными характеристиками можно выделить экран диагональю 1,77 дюйма с разрешением 160x128 пикселей, который обеспечивает четкое отображение информации. Телефон поддерживает Bluetooth, что позволяет легко передавать данные между устройствами. Несмотря на отсутствие Wi-Fi и GPS/Глонасс, кнопочный телефон BQ гарантирует стабильное соединение благодаря поддержке двух SIM-карт. Одним из ключевых преимуществ является мощный аккумулятор емкостью 2000 мА·ч, который обеспечивает длительное время работы без подзарядки. Телефон также оснащен встроенной камерой для базовых фото- и видеосъемок. Весом всего 0,1 кг, данная модель легко помещается в карман или сумку, оставаясь незаметной в повседневном ношении. К сожалению, телефон не имеет влагозащищенного корпуса и сенсорного экрана, однако это не мешает ему быть надежным спутником в условиях обычной эксплуатации. Сочетая в себе простоту и функциональность, кнопочный телефон BQ станет отличным выбором для пользователей, которым важны базовые возможности связи и продолжительное время автономной работы.
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Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами
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Смотрите также: Кнопочные телефоны, Недорогие, с мощным аккумулятором, С большим экраном
Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами
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