Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Цвет
белый
Диагональ экрана, дюйм
1.77
Разрешение экрана
160x128
Сенсорный экран
нет
Емкость аккумулятора
2000
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 070 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 723374
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Описание товара Мобильный телефон BQ 1846 One Power White/Red
Мобильный телефон BQ One Power 1846 – простое и надежное устройство, функционирует с поддержкой двух сим-карт. Оснащен цветным 1.77-дюймовым TN-экраном с разрешением 160x128. Обеспечивает качественную яркость и контрастность изображения, что позволяет пользоваться им при солнечном свете. В ночное время и в сумерках поможет встроенный фонарик. Обеспечивает качественную связь по мобильным сетям.
Выполнен в стильном дизайне из качественного современного прочного пластика в красно-белой цветовой гамме. Оснащен фотокамерой 0.10 Мп, с помощью которой можно выполнять необходимые снимки. Наполняемость устройства мобильного телефона BQ One Power 1846 позволяет пользоваться FM-радио, прослушивать любимые мелодии. Имеется возможность записи видеороликов. Предусмотрен интерфейс Bluetooth 2.1. Объем встроенной памяти составляет 32 Мб. Имеется съемный аккумулятор емкостью 2000 мАч.
Мобильный телефон BQ One Power 1846 – простое и надежное устройство, функционирует с поддержкой двух сим-карт. Оснащен цветным 1.77-дюймовым TN-экраном с разрешением 160x128. Обеспечивает качественную яркость и контрастность изображения, что позволяет пользоваться им при солнечном свете. В ночное время и в сумерках поможет встроенный фонарик. Обеспечивает качественную связь по мобильным сетям.
Выполнен в стильном дизайне из качественного современного прочного пластика в красно-белой цветовой гамме. Оснащен фотокамерой 0.10 Мп, с помощью которой можно выполнять необходимые снимки. Наполняемость устройства мобильного телефона BQ One Power 1846 позволяет пользоваться FM-радио, прослушивать любимые мелодии. Имеется возможность записи видеороликов. Предусмотрен интерфейс Bluetooth 2.1. Объем встроенной памяти составляет 32 Мб. Имеется съемный аккумулятор емкостью 2000 мАч.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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