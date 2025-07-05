Мобильный телефон BQ 1846 One Power Black/Gray
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мобильный телефон BQ 1846 One Power Black/Gray
BQ 1846 One Power - бюджетный и компактный мобильный телефон с цветным экраном и камерой 0,08 МП.
Аппарат поддерживает установку 2 SIM-карт, работает в сетях 2G и с Bluetooth версии 2.1. Дополнительно оснащен FM-радио и имеет слот для карты памяти MicroSD до 16 ГБ, что существенно увеличивает место для хранения всех медиа файлов. Аккумулятор с увеличенной емкостью 2000 мАч позволит вам полноценно использовать все функции вашего телефона, не беспокоясь о его подзарядке.
Кнопочный телефон BQ 1846 One Power выполнен в эргономичном пластиковом корпусе, фактурная поверхность предотвращает выскальзывание и аппарат надежно лежит в руке. Модель имеет удобную клавиатуру с большими раздельными кнопками. Для управления радио и музыкой предусмотрены дополнительные клавиши, которые позволяют управлять воспроизведением, не заходя в главное меню.
Смотрите также: Кнопочные телефоны, Недорогие, с мощным аккумулятором, С большим экраном
Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами
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BQ 1846 One Power - бюджетный и компактный мобильный телефон с цветным экраном и камерой 0,08 МП.
Аппарат поддерживает установку 2 SIM-карт, работает в сетях 2G и с Bluetooth версии 2.1. Дополнительно оснащен FM-радио и имеет слот для карты памяти MicroSD до 16 ГБ, что существенно увеличивает место для хранения всех медиа файлов. Аккумулятор с увеличенной емкостью 2000 мАч позволит вам полноценно использовать все функции вашего телефона, не беспокоясь о его подзарядке.
Кнопочный телефон BQ 1846 One Power выполнен в эргономичном пластиковом корпусе, фактурная поверхность предотвращает выскальзывание и аппарат надежно лежит в руке. Модель имеет удобную клавиатуру с большими раздельными кнопками. Для управления радио и музыкой предусмотрены дополнительные клавиши, которые позволяют управлять воспроизведением, не заходя в главное меню.
Смотрите также: Кнопочные телефоны, Недорогие, с мощным аккумулятором, С большим экраном
Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами
Достоинства:
Комментарий:
В общем и целом нормальный телефон. Кнопки немного туговаты, центральная кнопка плохо нажимается вниз. Пластик задней крышки сильно шершавый.
Достоинства:
Комментарий:
Классный
Достоинства:
Комментарий:
Отличный телефон все работает
Достоинства:
Комментарий:
не влезают имея и фамилия зла контактов
Достоинства:
Комментарий:
пропал звук через 2 дня
Достоинства:
Комментарий:
Телефон удобный брали бабушке она очень довольна, рекомендую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
На что рассчитывал, то и получил. Очень слабый фонарик. А так всё норм.
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный телефон ребёнку на улицу.
Достоинства:
Комментарий:
хороший телефон,брала мужу, громкий, собеседника слышно хорошо,рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Цена качество отличное
Достоинства:
Комментарий:
звонилка, своих денег стоит, вибрация существенная, мелодия одна, слышно его из рюкзака.
Достоинства:
Комментарий:
хорошо на эту цену советую
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный телефон, громкость динамика, слышно звонящего отлично
Достоинства:
Комментарий:
всё работает. спасибо. доставка быстрая
Достоинства:
Комментарий:
Нормальная звонилка для ребёнка в школу.
Достоинства:
Комментарий:
такой телефон должен быть на всякий случай,айфоны быстро разряжается,а это запасной вариант
Достоинства:
Комментарий:
работает
Достоинства:
Комментарий:
Очень хорошая звонилка. Дешёвая, надёжная(если не стирать, не долбить по дисплею, не переезжать колесом. у меня сие вот не получается). Качество приёма сигнала хорошее. Автономность до 5 суток без зарядки(может больше, просто не требовалось так экстремалить).\nВзял уже четвёртую. Отличия от предбывших - зарядка юэсби тип си.\nБлагодарю сердечно
Достоинства:
Комментарий:
Самая обычная звонилка, больше для детей, небольшая по размеру, батарея вроде норм. Интерфейс не раздражающий, в пределах 1000 руб. сойдёт.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший телефон. Для школьника - самое то! Батарея действительно ёмкая - можно несколько суток не заряжать.
Достоинства:
Комментарий:
Для своей цены нормальный телефон для пенсионеров или как аварийный
Достоинства:
Комментарий:
Покупала ребенку на подарок,ребенок пойдет в 1 класс!!! такого довольного я его давно не встречала! быстренько сообразил как пользоваться,подключил наушники,нашел радио!
Достоинства:
Комментарий:
Неплохой телефон
Достоинства:
Комментарий:
пока доволен,что хотел-получил
Достоинства:
Комментарий:
Все работает, все ок. удивило наличие разъема для зарядки Type-C.
Достоинства:
Комментарий:
Хлипкий тонкая крышка. Маленький. Батарея хорошая. Это все плюсы.
Достоинства:
Комментарий:
По первому впечатлению хорошая звонилка. Ёмкая батарея, хорошо ловит сеть, слышимость хорошая. Пока всё работает. Всё остальное не так важно. Единственный заметный минус - одна мелодия и нет регулировки громкости. Можно ли загрузить ещё мелодии, непонятно. Пока не поняли как.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо держит заряд,
Достоинства:
Комментарий:
Отличный аппарат для свой цены, бабушке понравился
Достоинства:
Комментарий:
аккумулятор 2500 мач.
Отзывы о товаре Мобильный телефон BQ 1846 One Power Black/Gray
Достоинства:
Комментарий:
В общем и целом нормальный телефон. Кнопки немного туговаты, центральная кнопка плохо нажимается вниз. Пластик задней крышки сильно шершавый.
Достоинства:
Комментарий:
Классный
Достоинства:
Комментарий:
Отличный телефон все работает
Достоинства:
Комментарий:
не влезают имея и фамилия зла контактов
Достоинства:
Комментарий:
пропал звук через 2 дня
Достоинства:
Комментарий:
Телефон удобный брали бабушке она очень довольна, рекомендую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
На что рассчитывал, то и получил. Очень слабый фонарик. А так всё норм.
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный телефон ребёнку на улицу.
Достоинства:
Комментарий:
хороший телефон,брала мужу, громкий, собеседника слышно хорошо,рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Цена качество отличное
Достоинства:
Комментарий:
звонилка, своих денег стоит, вибрация существенная, мелодия одна, слышно его из рюкзака.
Достоинства:
Комментарий:
хорошо на эту цену советую
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный телефон, громкость динамика, слышно звонящего отлично
Достоинства:
Комментарий:
всё работает. спасибо. доставка быстрая
Достоинства:
Комментарий:
Нормальная звонилка для ребёнка в школу.
Достоинства:
Комментарий:
такой телефон должен быть на всякий случай,айфоны быстро разряжается,а это запасной вариант
Достоинства:
Комментарий:
работает
Достоинства:
Комментарий:
Очень хорошая звонилка. Дешёвая, надёжная(если не стирать, не долбить по дисплею, не переезжать колесом. у меня сие вот не получается). Качество приёма сигнала хорошее. Автономность до 5 суток без зарядки(может больше, просто не требовалось так экстремалить).\nВзял уже четвёртую. Отличия от предбывших - зарядка юэсби тип си.\nБлагодарю сердечно
Достоинства:
Комментарий:
Самая обычная звонилка, больше для детей, небольшая по размеру, батарея вроде норм. Интерфейс не раздражающий, в пределах 1000 руб. сойдёт.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший телефон. Для школьника - самое то! Батарея действительно ёмкая - можно несколько суток не заряжать.
Достоинства:
Комментарий:
Для своей цены нормальный телефон для пенсионеров или как аварийный
Достоинства:
Комментарий:
Покупала ребенку на подарок,ребенок пойдет в 1 класс!!! такого довольного я его давно не встречала! быстренько сообразил как пользоваться,подключил наушники,нашел радио!
Достоинства:
Комментарий:
Неплохой телефон
Достоинства:
Комментарий:
пока доволен,что хотел-получил
Достоинства:
Комментарий:
Все работает, все ок. удивило наличие разъема для зарядки Type-C.
Достоинства:
Комментарий:
Хлипкий тонкая крышка. Маленький. Батарея хорошая. Это все плюсы.
Достоинства:
Комментарий:
По первому впечатлению хорошая звонилка. Ёмкая батарея, хорошо ловит сеть, слышимость хорошая. Пока всё работает. Всё остальное не так важно. Единственный заметный минус - одна мелодия и нет регулировки громкости. Можно ли загрузить ещё мелодии, непонятно. Пока не поняли как.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо держит заряд,
Достоинства:
Комментарий:
Отличный аппарат для свой цены, бабушке понравился
Достоинства:
Комментарий:
аккумулятор 2500 мач.