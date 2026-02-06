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Бинокль Veber 8х21 (Бирюза) купить с доставкой в Москве
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Бинокль Veber 8х21 (Бирюза)

5 Отзывы
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Бинокль Veber 8х21 (Бирюза) - фото 1
Бинокль Veber 8х21 (Бирюза) - фото 2
Бинокль Veber 8х21 (Бирюза) - фото 3
Бинокль Veber 8х21 (Бирюза) - фото 4
Бинокль Veber 8х21 (Бирюза) - фото 5
Бинокль Veber 8х21 (Бирюза) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Назначение
туристический
Диаметр объектива
21
Регулировка расстояния между зрачками
да
  • Бинокль Veber 8х21 (Бирюза) - фото 1
  • Бинокль Veber 8х21 (Бирюза) - фото 2
  • Бинокль Veber 8х21 (Бирюза) - фото 3
  • Бинокль Veber 8х21 (Бирюза) - фото 4
  • Бинокль Veber 8х21 (Бирюза) - фото 5
  • Бинокль Veber 8х21 (Бирюза) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 232486
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Бинокль
Назначение
туристический
Диаметр объектива
21
Регулировка расстояния между зрачками
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х13х6
Вес, г.
100

Описание товара Бинокль Veber 8х21 (Бирюза)

Футбол - от одного этого слова некоторых уже охватывает порыв страсти. И если слова подкат, девятка и горчичник у вас ассоциируются только с футболом, то новый бинокль Veber 8х21 станет удачным выбором. Легкий 8-кратный бинокль с центральной фокусировкой, порро-призмами и диоптрийной коррекцией. Прочный пластиковый корпус имеет эргономичную форму и удобно лежит в руках. Благодаря компактным размерам бинокль будет всегда находиться под рукой и поможет рассмотреть детали состязаний на спортивной арене. Подходит для пользователей в солнцезащитных или корректирующих очках.

Отзывы о товаре Бинокль Veber 8х21 (Бирюза)

Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Наталья С.

Достоинства:


Комментарий:
Бинокль классный, ребенку очень понравился, все отлично, спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Роман

Достоинства:


Комментарий:
картинка норм. увеличение слабое. максимум в театре использовать
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
компактный, удобный, в комплекте чехол и шнурок на шею
Источник: Яндекс Маркет
01.01.2026
Алёна Р.

Достоинства:


Комментарий:
Для детского товара, замечательное качество! Очень крепко сделан. Не хлипкий. Прекрасно все видно. Регулировка для каждого глаза по отдельности и колесико на оба глаза тоже регулируется. В общем подойдет на любые глазки)) Товаром очень довольна!
Источник: Яндекс Маркет
29.12.2025
Юрий Л.

Достоинства:


Комментарий:
Качество отличное! Размер прям уж совсем детский) На ладошку помещается. Верёвочка только на одно ушко цепляется.



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Бинокль
Назначение
туристический
Диаметр объектива
21
Регулировка расстояния между зрачками
да
Страна производитель
Китай
Описание
Футбол - от одного этого слова некоторых уже охватывает порыв страсти. И если слова подкат, девятка и горчичник у вас ассоциируются только с футболом, то новый бинокль Veber 8х21 станет удачным выбором. Легкий 8-кратный бинокль с центральной фокусировкой, порро-призмами и диоптрийной коррекцией. Прочный пластиковый корпус имеет эргономичную форму и удобно лежит в руках. Благодаря компактным размерам бинокль будет всегда находиться под рукой и поможет рассмотреть детали состязаний на спортивной арене. Подходит для пользователей в солнцезащитных или корректирующих очках.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Наталья С.

Достоинства:


Комментарий:
Бинокль классный, ребенку очень понравился, все отлично, спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Роман

Достоинства:


Комментарий:
картинка норм. увеличение слабое. максимум в театре использовать
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
компактный, удобный, в комплекте чехол и шнурок на шею
Источник: Яндекс Маркет
01.01.2026
Алёна Р.

Достоинства:


Комментарий:
Для детского товара, замечательное качество! Очень крепко сделан. Не хлипкий. Прекрасно все видно. Регулировка для каждого глаза по отдельности и колесико на оба глаза тоже регулируется. В общем подойдет на любые глазки)) Товаром очень довольна!
Источник: Яндекс Маркет
29.12.2025
Юрий Л.

Достоинства:


Комментарий:
Качество отличное! Размер прям уж совсем детский) На ладошку помещается. Верёвочка только на одно ушко цепляется.


Бинокль Veber 8х21 (Бирюза) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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