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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Сыворотки для лица 3W Clinic Сыворотка с золотом и коллагеном 3W Clinic Collagen & Luxury Gold Anti Wrinkle Ampoule

Сыворотка с золотом и коллагеном 3W Clinic Collagen & Luxury Gold Anti Wrinkle Ampoule

Артикул: 228507
  • Сыворотка с золотом и коллагеном 3W Clinic Collagen & Luxury Gold Anti Wrinkle Ampoule - фото 1
  • Сыворотка с золотом и коллагеном 3W Clinic Collagen & Luxury Gold Anti Wrinkle Ampoule - фото 2
  • Сыворотка с золотом и коллагеном 3W Clinic Collagen & Luxury Gold Anti Wrinkle Ampoule - фото 3
Сыворотка с золотом и коллагеном 3W Clinic Collagen & Luxury Gold Anti Wrinkle Ampoule - фото 1
Сыворотка с золотом и коллагеном 3W Clinic Collagen & Luxury Gold Anti Wrinkle Ampoule - фото 2
Сыворотка с золотом и коллагеном 3W Clinic Collagen & Luxury Gold Anti Wrinkle Ampoule - фото 3
1 020 руб. 
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Артикул: 228507
В наличии
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Бренд3W Clinic
Тип товараСыворотки и концентраты для лица
Тип средствасыворотка для лица
Тип коживозрастная, все типы
Эффект от использованиявосстанавливающий, омолаживающий, питающий, антивозрастной, регенерирующий, увлажняющий, подтягивающий
Возрастной диапазонот 30
Коллекция3W Clinic Collagen & Luxury Gold Anti Wrinkle Ampoule
Применениенанести сыворотку на очищенную и тонизированную кожу
Страна бренда Южная Корея
Активные компонентыгидролизованнный коллаген, золотые частицы, экстракт икры, экстракт портулака, экстракт женьшеня, экстракт плодов японского перца, экстракт корейского пострела, аллантоин, гиалуроновая кислота.
Гидролизованнный коллаген нормализует гидробаланс кожи, улучшает её структуру и микрорельеф, разглаживает морщины. Золотые частицы способствуют выведению токсинов, улучшают микроциркуляцию и подтягивают кожу, помогает молекулам кислорода быстрее проникать в клетки, способствуя обновлению и омоложению.


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Сыворотка с золотом и коллагеном 3W Clinic Collagen & Luxury Gold Anti Wrinkle Ampoule - данный товар вы можете купить по цене по цене 1020 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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