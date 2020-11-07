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Главная Парфюмерия и косметика Уход за телом Пилинги и скрабы для тела The Saem Скраб для тела с морской солью The Saem Urban Delight Body Salt Scrub Wash 320g

Скраб для тела с морской солью The Saem Urban Delight Body Salt Scrub Wash 320g

Артикул: 227852
Скраб для тела с морской солью The Saem Urban Delight Body Salt Scrub Wash 320g
1 360 руб. 
1 810 руб. 

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Артикул: 227852
В наличии
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БрендThe Saem
Тип товараПилинги и скрабы для тела
Тип средстваскраб для тела
Эффект от использованияочищающий, отшелушивающий
КоллекцияThe Saem Urban Delight Body Salt Scrub Wash
Применениенанести скраб на влажную кожу. Помассировать. Смыть теплой водой
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл320 г
Активные компонентыоливковое масло, кокосовое масло, аргановое масло, морская соль
Средство содержит морскую соль, минеральную воду, экстракт гамамелиса, экстракт алоэ вера. Удаляет наслоения роговых чешуек, оказывает отшелушивающее, противовоспалительное и антиоксидантное действие, а также стимулирует синтез коллагена и гликозаминогликанов в коже. Помимо отшелушивающего эффекта, обладает отбеливающим эффектом. Натуральная минеральная соль Франции мягко очищает кожу, восполняет минеральный баланс, не вызывает раздражения кожи. Скраб не вызывает появления сухости кожи


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Скраб для тела с морской солью The Saem Urban Delight Body Salt Scrub Wash 320g - данный товар вы можете купить по цене по цене 1360 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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