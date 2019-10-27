Крем с экстрактом корня новозеландского льна The Saem Urban Eco Harakeke Root Cream 60мл

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|Бренд
|The Saem
|Тип товара
|Кремы и гели для лица
|Тип средства
|крем для лица
|Тип кожи
|все типы
|Эффект от использования
|успокаивающий, увлажняющий
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|The Saem Urban Eco Harakeke Root Cream
|Применение
|распределить по лицу на последнем этапе ухода за кожей
|Страна бренда
|Южная Корея
|Не содержит
|без парабенов, без сульфатов
|Активные компоненты
|экстракт новозеландского льна, мед манука, экстракт календулы
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27.10.2019
Очень классный даже не крем, а крем-гель. Расход минимальный, очень экономичный, поэтому баночки хватит очень надолго. Запаха особенного не имеет, но что-то свеженькое-приятное чувствуется. Распределяется по коже хорошо, вбиваю его подушечками пальцев по всей области глаза - и подвижное веки, и под глазом. У меня часто на крема для глаз наутро опухлости на веках, а от этого крема - все отлично! Наутро свежий взгляд, и никаких отеков, я очень довольна! Пользуюсь этим кремом примерно 3 недели и могу сказать, что состояние кожи улучшилось, и кажется что слегка посветлели синяки под глазами. Когда закончится (что будет нескоро), закажу еще!
Недостатки:
Нет
Комментарий:
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