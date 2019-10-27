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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Кремы для лица The Saem Крем с экстрактом корня новозеландского льна The Saem Urban Eco Harakeke Root Cream 60мл

Крем с экстрактом корня новозеландского льна The Saem Urban Eco Harakeke Root Cream 60мл

(1)
Артикул: 224496
  • Крем с экстрактом корня новозеландского льна The Saem Urban Eco Harakeke Root Cream 60мл - фото 1
  • Крем с экстрактом корня новозеландского льна The Saem Urban Eco Harakeke Root Cream 60мл - фото 2
  • Крем с экстрактом корня новозеландского льна The Saem Urban Eco Harakeke Root Cream 60мл - фото 3
  • Крем с экстрактом корня новозеландского льна The Saem Urban Eco Harakeke Root Cream 60мл - фото 4
Крем с экстрактом корня новозеландского льна The Saem Urban Eco Harakeke Root Cream 60мл - фото 1
Крем с экстрактом корня новозеландского льна The Saem Urban Eco Harakeke Root Cream 60мл - фото 2
Крем с экстрактом корня новозеландского льна The Saem Urban Eco Harakeke Root Cream 60мл - фото 3
Крем с экстрактом корня новозеландского льна The Saem Urban Eco Harakeke Root Cream 60мл - фото 4
2 110 руб. 
2 820 руб. 

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Артикул: 224496
В наличии
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БрендThe Saem
Тип товараКремы и гели для лица
Тип средствакрем для лица
Тип коживсе типы
Эффект от использованияуспокаивающий, увлажняющий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияThe Saem Urban Eco Harakeke Root Cream
Применениераспределить по лицу на последнем этапе ухода за кожей
Страна бренда Южная Корея
Не содержитбез парабенов, без сульфатов
Активные компонентыэкстракт новозеландского льна, мед манука, экстракт календулы
Крем с экстрактом корня новозеландского льна оказывает непревзойденное успокаивающее, глубокоувлажняющее действие и рекомендован для сухой кожи лица, теряющей упругость. Активная формула с уникальным медом манука и экстрактом календулы формирует на коже защитную оболочку, повышает ее антиоксидантный потенциал, обладает потрясающим смягчающим и антисептическим эффектом, стимулирует регенерацию, транспортирует питательные вещества. Избавляет от отечности, воспалений, шелушений и не оставляет следов липкости.


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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27.10.2019
Достоинства:
Очень классный даже не крем, а крем-гель. Расход минимальный, очень экономичный, поэтому баночки хватит очень надолго. Запаха особенного не имеет, но что-то свеженькое-приятное чувствуется. Распределяется по коже хорошо, вбиваю его подушечками пальцев по всей области глаза - и подвижное веки, и под глазом. У меня часто на крема для глаз наутро опухлости на веках, а от этого крема - все отлично! Наутро свежий взгляд, и никаких отеков, я очень довольна! Пользуюсь этим кремом примерно 3 недели и могу сказать, что состояние кожи улучшилось, и кажется что слегка посветлели синяки под глазами. Когда закончится (что будет нескоро), закажу еще!

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Рекомендую

Самовывоз невозможен
Крем с экстрактом корня новозеландского льна The Saem Urban Eco Harakeke Root Cream 60мл - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2110 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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