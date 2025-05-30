Автоакустика Ural AS-C1327K Red
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автоакустика
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%3 140 руб. 5 108 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 224010
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
40х35х11
Вес, кг.
2.28
Описание товара Автоакустика Ural AS-C1327K Red
Диффузор мидбаса инжекционного литья с гальваническим покрытием “Electroplating”. Шелковый твитер. Пассивный кроссовер второго порядка. Обновлённая версия с улучшенными басами.
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Диффузор мидбаса инжекционного литья с гальваническим покрытием “Electroplating”. Шелковый твитер. Пассивный кроссовер второго порядка. Обновлённая версия с улучшенными басами.
Достоинства:
Комментарий:
Агонь все в комплекте для установки звучать лучше стоимости рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Звук хороший, ВЧ воспроизводят хорошо, комплект полный, даже винты с закладными есть. Понравилось 2 вида корпусов для пищалок. Качество изготовления хорошее. Странно что упаковка не запечатана, сначала подумал, что вскрывалась и не полный комплект.
Достоинства:
Комментарий:
отличные динамик в замен штатных. играют чётко настраиваются великолепно. много инструментов стало слышно я даже и не думал что любимая музыка имеет столько инструментов.
Достоинства:
Комментарий:
на вид хороший, почему упаковка открытая ??? на внешний вид всё новое. как работает не знаю ещё не подключил.
Достоинства:
Комментарий:
в целом все хорошо, только коробка была вскрыта
Достоинства:
Комментарий:
нада к ним усилок, тихо поют на таейс
Достоинства:
Комментарий:
Хороший звук, качественное исполнение. Для аудиосистемы среднего уровня - рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Приличная акустика за свою цену.
Достоинства:
Комментарий:
Вполне неплохие колонки. Покупал на замену штатный в автомобиль lanos. Остался довольный.
Достоинства:
Комментарий:
комплект полный, включая крепеж, звук отличный, встали в штатные места уаз патриот без переделок
Достоинства:
Комментарий:
Хороший звук, приличный запас мощности, очень хорошая комплектация: динамики, сетки, провода, кроссоверы, разные варианты крепления пищалок. Один небольшой минус - очень хоипкая конструкция корзин, гнется от руки буквально одним пальцем, а упаковка дохлая и очень сильно повезет, если при доставке коробка не откроется и динамики не вывалятся. Покупал два комплекта, один приехал целый, а второй пришлось гнуть обратно в плоское состояние. Благо, что всё исправно играет, да как!
Достоинства:
Комментарий:
на вид ништяк ,ещё не подключал,позже отпишусь.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная акустика. Установил, без усилителя, отличное звучание. Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
все упаковано,пришло вовремя...Установил на авто- играют неплохо...
Достоинства:
Комментарий:
все норм но еще не поставил поставлю напишу
Достоинства:
Комментарий:
Для 13шек звучит норм! Единственно, слишком большие кондиционеры, пришлось думать куда внедрять!
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо. Звучат супер, лучше штатных .
Достоинства:
Комментарий:
Ещё не ставил но товар по виду супер спасибо продавцу
Достоинства:
Комментарий:
Ставил в передние двери Шевроле нивы. При прямых руках можно инсталлировать как на фото. Не понравилось как расположены разъёмы на динамике, пришлось подгибать и изолировать. Цеплялись за металл. В принципе норм колонки, думаю ещё подраскачаются. Требовать от них очень много не стоит. Кстати не понял почему многим не понравилась громкость твиттера - по мне очень даже, немного даже на эквалайзере убавил. На кроссовере стоит положение "0".
Достоинства:
Комментарий:
Поставил в качестве мидбасов в задние двери Гранты, без пищалок. Заклеил отверстия в дверях, без фанатизма). Доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Полный комплект, продавца и товар рекомендую. Играют на 5 баллов. За свои деньги топ
Достоинства:
Комментарий:
На первый взгляд отлично. Буду устанавливать, оценю.
Достоинства:
Комментарий:
колонки хорошие но доставку перенесли на неделю
Достоинства:
Комментарий:
Взял в кабину экскаватора без замены штатной магнитолы, ибо нет возможности. Штатные были совсем маленькие и ужасные! Эти, хоть и 13см всего, но звук дают достоный! Доволен, советую!
Достоинства:
Комментарий:
Хороший звук. Поставил в задние двери.
Достоинства:
Комментарий:
Все хорошо работает спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Мало понимаю в авто аккустике, сравниваю с тем что стояло до. Эффекта "вау" не было). Возможно магнитола не тянет, хоть и алпайн стоит, старенький.
Достоинства:
Комментарий:
Заказывал у другого продавца меня продинамили, здесь продавец на 10 баллов, динамики хорошие, рекомендую
Достоинства:
Хороший ровный бас,простота установки,не хватает саморезов в комплекте,стоят в паре с ural bv165 neo в передних калитках, смотрятся в дверях очень хорошо.
Недостатки:
Меня всё устраивает.
Комментарий:
Осталось взять патриоты нео и будет всё ок.
Автоакустика Ural AS-C1327K Red - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Автоакустика Ural AS-C1327K Red
Достоинства:
Комментарий:
Агонь все в комплекте для установки звучать лучше стоимости рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Звук хороший, ВЧ воспроизводят хорошо, комплект полный, даже винты с закладными есть. Понравилось 2 вида корпусов для пищалок. Качество изготовления хорошее. Странно что упаковка не запечатана, сначала подумал, что вскрывалась и не полный комплект.
Достоинства:
Комментарий:
отличные динамик в замен штатных. играют чётко настраиваются великолепно. много инструментов стало слышно я даже и не думал что любимая музыка имеет столько инструментов.
Достоинства:
Комментарий:
на вид хороший, почему упаковка открытая ??? на внешний вид всё новое. как работает не знаю ещё не подключил.
Достоинства:
Комментарий:
в целом все хорошо, только коробка была вскрыта
Достоинства:
Комментарий:
нада к ним усилок, тихо поют на таейс
Достоинства:
Комментарий:
Хороший звук, качественное исполнение. Для аудиосистемы среднего уровня - рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Приличная акустика за свою цену.
Достоинства:
Комментарий:
Вполне неплохие колонки. Покупал на замену штатный в автомобиль lanos. Остался довольный.
Достоинства:
Комментарий:
комплект полный, включая крепеж, звук отличный, встали в штатные места уаз патриот без переделок
Достоинства:
Комментарий:
Хороший звук, приличный запас мощности, очень хорошая комплектация: динамики, сетки, провода, кроссоверы, разные варианты крепления пищалок. Один небольшой минус - очень хоипкая конструкция корзин, гнется от руки буквально одним пальцем, а упаковка дохлая и очень сильно повезет, если при доставке коробка не откроется и динамики не вывалятся. Покупал два комплекта, один приехал целый, а второй пришлось гнуть обратно в плоское состояние. Благо, что всё исправно играет, да как!
Достоинства:
Комментарий:
на вид ништяк ,ещё не подключал,позже отпишусь.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная акустика. Установил, без усилителя, отличное звучание. Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
все упаковано,пришло вовремя...Установил на авто- играют неплохо...
Достоинства:
Комментарий:
все норм но еще не поставил поставлю напишу
Достоинства:
Комментарий:
Для 13шек звучит норм! Единственно, слишком большие кондиционеры, пришлось думать куда внедрять!
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо. Звучат супер, лучше штатных .
Достоинства:
Комментарий:
Ещё не ставил но товар по виду супер спасибо продавцу
Достоинства:
Комментарий:
Ставил в передние двери Шевроле нивы. При прямых руках можно инсталлировать как на фото. Не понравилось как расположены разъёмы на динамике, пришлось подгибать и изолировать. Цеплялись за металл. В принципе норм колонки, думаю ещё подраскачаются. Требовать от них очень много не стоит. Кстати не понял почему многим не понравилась громкость твиттера - по мне очень даже, немного даже на эквалайзере убавил. На кроссовере стоит положение "0".
Достоинства:
Комментарий:
Поставил в качестве мидбасов в задние двери Гранты, без пищалок. Заклеил отверстия в дверях, без фанатизма). Доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Полный комплект, продавца и товар рекомендую. Играют на 5 баллов. За свои деньги топ
Достоинства:
Комментарий:
На первый взгляд отлично. Буду устанавливать, оценю.
Достоинства:
Комментарий:
колонки хорошие но доставку перенесли на неделю
Достоинства:
Комментарий:
Взял в кабину экскаватора без замены штатной магнитолы, ибо нет возможности. Штатные были совсем маленькие и ужасные! Эти, хоть и 13см всего, но звук дают достоный! Доволен, советую!
Достоинства:
Комментарий:
Хороший звук. Поставил в задние двери.
Достоинства:
Комментарий:
Все хорошо работает спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Мало понимаю в авто аккустике, сравниваю с тем что стояло до. Эффекта "вау" не было). Возможно магнитола не тянет, хоть и алпайн стоит, старенький.
Достоинства:
Комментарий:
Заказывал у другого продавца меня продинамили, здесь продавец на 10 баллов, динамики хорошие, рекомендую
Достоинства:
Хороший ровный бас,простота установки,не хватает саморезов в комплекте,стоят в паре с ural bv165 neo в передних калитках, смотрятся в дверях очень хорошо.
Недостатки:
Меня всё устраивает.
Комментарий:
Осталось взять патриоты нео и будет всё ок.