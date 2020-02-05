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Автоакустика Ural AS-C1327K Red

(1)
Артикул: 224010
  • Автоакустика Ural AS-C1327K Red - фото 1
  • Автоакустика Ural AS-C1327K Red - фото 2
  • Автоакустика Ural AS-C1327K Red - фото 3
  • Автоакустика Ural AS-C1327K Red - фото 4
  • Автоакустика Ural AS-C1327K Red - фото 5
  • Автоакустика Ural AS-C1327K Red - фото 6
  • Автоакустика Ural AS-C1327K Red - фото 7
  • Автоакустика Ural AS-C1327K Red - фото 8
Автоакустика Ural AS-C1327K Red - фото 1
Автоакустика Ural AS-C1327K Red - фото 2
Автоакустика Ural AS-C1327K Red - фото 3
Автоакустика Ural AS-C1327K Red - фото 4
Автоакустика Ural AS-C1327K Red - фото 5
Автоакустика Ural AS-C1327K Red - фото 6
Автоакустика Ural AS-C1327K Red - фото 7
Автоакустика Ural AS-C1327K Red - фото 8
3 120 руб. 
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+ 93 КэтКоинов
Артикул: 224010
В наличии
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БрендUral
Тип товараАвтоакустика
Диаметр излучателя13 см
Импеданс4 Ом
Материал дифузорашелк
Номинальная мощность120 Вт
Чувствительность91 дБ
Длина, см13
Ширина, см13
Высота, см4.8
Диффузор мидбаса инжекционного литья с гальваническим покрытием “Electroplating”. Шелковый твитер. Пассивный кроссовер второго порядка. Обновлённая версия с улучшенными басами.


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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05.02.2020
Достоинства:
Хороший ровный бас,простота установки,не хватает саморезов в комплекте,стоят в паре с ural bv165 neo в передних калитках, смотрятся в дверях очень хорошо.

Недостатки:
Меня всё устраивает.

Комментарий:
Осталось взять патриоты нео и будет всё ок.

Самовывоз невозможен
Автоакустика Ural AS-C1327K Red - этот товар вы можете купить по цене 3120 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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