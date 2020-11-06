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Корпус Zalman ZM-T4 (ZM-T4)

Артикул: 223252
  • Корпус Zalman ZM-T4 (ZM-T4) - фото 1
  • Корпус Zalman ZM-T4 (ZM-T4) - фото 2
  • Корпус Zalman ZM-T4 (ZM-T4) - фото 3
  • Корпус Zalman ZM-T4 (ZM-T4) - фото 4
  • Корпус Zalman ZM-T4 (ZM-T4) - фото 5
Корпус Zalman ZM-T4 (ZM-T4) - фото 1
Корпус Zalman ZM-T4 (ZM-T4) - фото 2
Корпус Zalman ZM-T4 (ZM-T4) - фото 3
Корпус Zalman ZM-T4 (ZM-T4) - фото 4
Корпус Zalman ZM-T4 (ZM-T4) - фото 5
2 650 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 223252
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 12 мес
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендZalman
Тип товараКорпуса
Блок питаниянет
Встроенные вентиляторыда
Встроенный кард-ридернет
Высота, см36.4
Длина, см42.7
Материал корпусасталь
Места для доп. вентиляторовесть
Окно на боковой стенкенет
Передняя дверьнет
Разъемы на лицевой панелиUSB x2, наушники, микрофон
Форм-факторmATX, Mini-ITX
Цвет корпусачерный
Число внутренних отсеков 3,52
Число отсеков 5,251
Ширина, см18.9
Компьютерный корпус обладает прочной структурой, которая надежно фиксирует компьютерные комплектующие и защищает их от внешних физических воздействий.


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Самовывоз невозможен
Корпус Zalman ZM-T4 (ZM-T4) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2650 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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