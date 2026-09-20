Корпус 1stPlayer Firebase X3-M White (X3-M-WH-4F1-W)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 180 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 576827
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
210x423x388
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
330
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 120 мм, нижних 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
FRGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х47х35
Вес, кг.
4.85
Описание товара Корпус 1stPlayer Firebase X3-M White (X3-M-WH-4F1-W)
Миниатюрный корпус 1STPLAYER FIREBASE X3 белого цвета станет основой мощной игровой системы. Его конфигурация предусматривает вертикальное размещение материнской платы и установку видеокарты длиной до 33 см. Изначально в комплекте имеются 4 вентилятора диаметром 12 см. Место для блока питания форм-фактора ATX располагается снизу. Еще одна особенность корпуса 1STPLAYER FIREBASE X3 – оригинальный дизайн. Он выполнен из стекла и стали толщиной 0.5 мм. Через фронтальную панель просматривается разноцветная подсветка 3 вентиляторов. При желании ее можно отключить нажатием кнопки.
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Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
210x423x388
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
330
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 120 мм, нижних 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
FRGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Развернуть
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Миниатюрный корпус 1STPLAYER FIREBASE X3 белого цвета станет основой мощной игровой системы. Его конфигурация предусматривает вертикальное размещение материнской платы и установку видеокарты длиной до 33 см. Изначально в комплекте имеются 4 вентилятора диаметром 12 см. Место для блока питания форм-фактора ATX располагается снизу. Еще одна особенность корпуса 1STPLAYER FIREBASE X3 – оригинальный дизайн. Он выполнен из стекла и стали толщиной 0.5 мм. Через фронтальную панель просматривается разноцветная подсветка 3 вентиляторов. При желании ее можно отключить нажатием кнопки.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Теги товара: 4 x 120 мм, USB 2.0, USB 3.0, Нижнее, Игровой корпус, Корпус с подсветкой, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Теги товара: 4 x 120 мм, USB 2.0, USB 3.0, Нижнее, Игровой корпус, Корпус с подсветкой, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
Корпус 1stPlayer Firebase X3-M White (X3-M-WH-4F1-W) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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