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База крепежная Sky-Watcher для искателя купить с доставкой в Москве
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База крепежная Sky-Watcher для искателя

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База крепежная Sky-Watcher для искателя - фото 1
База крепежная Sky-Watcher для искателя - фото 2
База крепежная Sky-Watcher для искателя - фото 3
База крепежная Sky-Watcher для искателя - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
База крепежная
  • База крепежная Sky-Watcher для искателя - фото 1
  • База крепежная Sky-Watcher для искателя - фото 2
  • База крепежная Sky-Watcher для искателя - фото 3
  • База крепежная Sky-Watcher для искателя - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 221503
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Характеристики

Бренд
SKY-WATCHER
Тип товара
База крепежная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
7х5х3
Вес, г.
50

Описание товара База крепежная Sky-Watcher для искателя

Данный аксессуар используется для установки искателя на оптическую трубу. Искатель используется для предварительного наведения на астрономические объекты. Правильная установка искателя обеспечивает точное позиционирование небесного тела в центре поля зрения. Крепежная база обеспечивает ровное и стабильное положение искателя относительно трубы.

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Характеристики
Бренд
SKY-WATCHER
Тип товара
База крепежная
Страна производитель
Китай
Описание
Данный аксессуар используется для установки искателя на оптическую трубу. Искатель используется для предварительного наведения на астрономические объекты. Правильная установка искателя обеспечивает точное позиционирование небесного тела в центре поля зрения. Крепежная база обеспечивает ровное и стабильное положение искателя относительно трубы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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