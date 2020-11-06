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Мультипекарь Redmond RMB-PM600 700Вт черный

Артикул: 219802
  • Мультипекарь Redmond RMB-PM600 700Вт черный - фото 1
  • Мультипекарь Redmond RMB-PM600 700Вт черный - фото 2
  • Мультипекарь Redmond RMB-PM600 700Вт черный - фото 3
  • Мультипекарь Redmond RMB-PM600 700Вт черный - фото 4
  • Мультипекарь Redmond RMB-PM600 700Вт черный - фото 5
  • Мультипекарь Redmond RMB-PM600 700Вт черный - фото 6
  • Мультипекарь Redmond RMB-PM600 700Вт черный - фото 7
  • Мультипекарь Redmond RMB-PM600 700Вт черный - фото 8
Мультипекарь Redmond RMB-PM600 700Вт черный - фото 1
Мультипекарь Redmond RMB-PM600 700Вт черный - фото 2
Мультипекарь Redmond RMB-PM600 700Вт черный - фото 3
Мультипекарь Redmond RMB-PM600 700Вт черный - фото 4
Мультипекарь Redmond RMB-PM600 700Вт черный - фото 5
Мультипекарь Redmond RMB-PM600 700Вт черный - фото 6
Мультипекарь Redmond RMB-PM600 700Вт черный - фото 7
Мультипекарь Redmond RMB-PM600 700Вт черный - фото 8
1 200 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 219802
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендRedmond
Тип товараМультипекарь
Мультипекарь Redmond RMB-PM600 700Вт черный


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Мультипекарь Redmond RMB-PM600 700Вт черный - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1200 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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