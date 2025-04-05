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Автоакустика ACV MR-652W (морская) купить с доставкой в Москве
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Автоакустика ACV MR-652W (морская)

4 Отзывы
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Автоакустика ACV MR-652W (морская) - фото 1
Автоакустика ACV MR-652W (морская) - фото 2
Автоакустика ACV MR-652W (морская) - фото 3
Автоакустика ACV MR-652W (морская) - фото 4
Автоакустика ACV MR-652W (морская) - фото 5
Автоакустика ACV MR-652W (морская) - фото 6
Автоакустика ACV MR-652W (морская) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автоакустика
Форма динамиков
круглая
Количество полос
2
Импеданс, Ом
4
Чувствительность, дБ
90
  • Автоакустика ACV MR-652W (морская) - фото 1
  • Автоакустика ACV MR-652W (морская) - фото 2
  • Автоакустика ACV MR-652W (морская) - фото 3
  • Автоакустика ACV MR-652W (морская) - фото 4
  • Автоакустика ACV MR-652W (морская) - фото 5
  • Автоакустика ACV MR-652W (морская) - фото 6
  • Автоакустика ACV MR-652W (морская) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%
1 930 руб.  3 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 219520
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Характеристики

Бренд
ACV
Тип товара
Автоакустика
Комплектация
динамик, комплект проводов, детали крепежа, инструкция, упаковка
Форма динамиков
круглая
Количество полос
2
Защитная сетка
Да
Импеданс, Ом
4
Материал подвеса
резина
Материал дифузора
полимер
Номинальная мощность
60
Чувствительность, дБ
90
Диаметр излучателя
16.5 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х20х10
Вес, кг.
1

Описание товара Автоакустика ACV MR-652W (морская)

Автоакустика ACV – это идеальное решение для любого автовладельца, который ценит качественный звук и надежность. Эти автомобильные колонки разработаны с учетом всех современных стандартов, предоставляя вам возможность наслаждаться чистым и мощным звучанием вашей любимой музыки. С номинальной мощностью 60 Вт и максимальной мощностью 120 Вт, эти колонки обеспечивают оптимальный баланс громкости и четкости, позволяя звуку наполнять салон автомобиля без искажений. Чувствительность в 90 дБ гарантирует высокую эффективность и динамическое звучание, делая каждое музыкальное произведение живым и насыщенным. Эта модель оснащена двухполосной системой, что обеспечивает великолепную детализацию звука, передавая как высокие, так и низкие частоты с исключительной точностью. Круглая форма динамиков делает установку простой и универсальной, подходящей для большинства автомобилей. Автоакустика от бренда ACV – это сочетание передовых технологий и отменного качества, что делает её идеальным выбором для тех, кто желает преобразить звуковую картину в своем автомобиле.

Отзывы о товаре Автоакустика ACV MR-652W (морская)

Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Антон Р.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло в срок, еще не поставил , как поставлю дополню отзыв
Источник: Яндекс Маркет
22.12.2024
Татьяна М.

Достоинства:


Комментарий:
отличное звучание. рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
22.09.2024
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Красиво смотрятся и играют неплохо
Источник: Яндекс Маркет
22.06.2021
Вася П.

Достоинства:
Нужны были хорошие средние и высокие. Когда поставил, услышал то, что раньше не было слышно. Я не спец в акустике, но по мне, детализация средних неплохая. Вместе с сабом с хорошими низами слушается неплохо. Изначально не ждал глубоких басов, но нет неприятных призвуков, видимо из-за бумажного диффузора у динамиков хорошая добротность. Очень неплохо за эту цену.



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Характеристики
Бренд
ACV
Тип товара
Автоакустика
Комплектация
динамик, комплект проводов, детали крепежа, инструкция, упаковка
Форма динамиков
круглая
Количество полос
2
Защитная сетка
Да
Импеданс, Ом
4
Материал подвеса
резина
Материал дифузора
полимер
Номинальная мощность
60
Чувствительность, дБ
90
Диаметр излучателя
16.5 см
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Автоакустика ACV – это идеальное решение для любого автовладельца, который ценит качественный звук и надежность. Эти автомобильные колонки разработаны с учетом всех современных стандартов, предоставляя вам возможность наслаждаться чистым и мощным звучанием вашей любимой музыки. С номинальной мощностью 60 Вт и максимальной мощностью 120 Вт, эти колонки обеспечивают оптимальный баланс громкости и четкости, позволяя звуку наполнять салон автомобиля без искажений. Чувствительность в 90 дБ гарантирует высокую эффективность и динамическое звучание, делая каждое музыкальное произведение живым и насыщенным. Эта модель оснащена двухполосной системой, что обеспечивает великолепную детализацию звука, передавая как высокие, так и низкие частоты с исключительной точностью. Круглая форма динамиков делает установку простой и универсальной, подходящей для большинства автомобилей. Автоакустика от бренда ACV – это сочетание передовых технологий и отменного качества, что делает её идеальным выбором для тех, кто желает преобразить звуковую картину в своем автомобиле.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Антон Р.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло в срок, еще не поставил , как поставлю дополню отзыв
Источник: Яндекс Маркет
22.12.2024
Татьяна М.

Достоинства:


Комментарий:
отличное звучание. рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
22.09.2024
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Красиво смотрятся и играют неплохо
Источник: Яндекс Маркет
22.06.2021
Вася П.

Достоинства:
Нужны были хорошие средние и высокие. Когда поставил, услышал то, что раньше не было слышно. Я не спец в акустике, но по мне, детализация средних неплохая. Вместе с сабом с хорошими низами слушается неплохо. Изначально не ждал глубоких басов, но нет неприятных призвуков, видимо из-за бумажного диффузора у динамиков хорошая добротность. Очень неплохо за эту цену.


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