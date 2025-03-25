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Автоакустика Ural AS-C6947 Red купить с доставкой в Москве
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Автоакустика Ural AS-C6947 Red

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Автоакустика Ural AS-C6947 Red - фото 1
Автоакустика Ural AS-C6947 Red - фото 2
Автоакустика Ural AS-C6947 Red - фото 3
Автоакустика Ural AS-C6947 Red - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автоакустика
  • Автоакустика Ural AS-C6947 Red - фото 1
  • Автоакустика Ural AS-C6947 Red - фото 2
  • Автоакустика Ural AS-C6947 Red - фото 3
  • Автоакустика Ural AS-C6947 Red - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%
2 800 руб.  5 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 219467
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Характеристики

Бренд
URAL
Тип товара
Автоакустика
Размеры в упаковке, см
40х30х10
Вес, кг.
3.04

Описание товара Автоакустика Ural AS-C6947 Red

Нч-диффузор инжекционного литья с гальваническим покрытием «Electroplating» с износостойким бутилкаучуковым подвесом. 3-х полосный твитер с расширенным диапазоном воспроизведения высоких частот

Отзывы о товаре Автоакустика Ural AS-C6947 Red

Источник: Яндекс Маркет
25.03.2025
Юлия Г.

Достоинства:


Комментарий:
качество отличное,четкие.огонь
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Вениамин С.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая акустика. Все понравилось
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Алексей Е.

Достоинства:


Комментарий:
Просто отличный звук за эти деньги!
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Упакованы хорошо,товар коробка доехали целыми,на работоспособность не пока проверял
Источник: Яндекс Маркет
25.11.2024
Андрей О.

Достоинства:


Комментарий:
пришли целые, завтра поставлю проверю
Источник: Яндекс Маркет
23.11.2024
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
Пришли очень хорошо упакованы. Качество динамиков тоже на высоте. Подключал, работают. Качество звучания пока оценить не могу (это можно будет сделать после установки и раскачки). Я думаю, что они меня не разочаруют.
Источник: Яндекс Маркет
03.11.2024
Зенков С.

Достоинства:


Комментарий:
музыка бомба все работает и качает спасибо продавцу
Источник: Яндекс Маркет
21.09.2024
Алексей С.

Достоинства:


Комментарий:
Играют они круто, брал их для подключения через усилитель, да и внешний вид весьма привлекательный На машину внимания не обращайте - тогда салон был в перешивке)))
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2024
Иван И.

Достоинства:


Комментарий:
За свои деньги отличная акустика, ставил в самодельный деревянный короб на квадр, звук норм, верхи и низы на месте
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2024
Альберт Х.

Достоинства:


Комментарий:
Пришли раньше на день. Играют хорошо. Спасибо продавцу
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2024
Михаил Д.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный товар, хорошо упакован рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2024
Иван Л.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая комплектация (провода, крепления, защитные сетки, динамики). Звучат без усилителя не плохо, сильно не нагружаю, пусть разрабатываются.
Источник: Яндекс Маркет
17.11.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
динамики хорошие мне понравились
Источник: Яндекс Маркет
11.08.2023
Влад У.

Достоинства:


Комментарий:
1.5 месяца играют уже звук норм
Источник: Яндекс Маркет
12.07.2023
Алексей Л.

Достоинства:


Комментарий:
при получении увидел вмятину на коробке, тут же вскрыл так как боялся что колонки будут проведены, но благодаря грамотно уложенному пенопласту всё отлично. поставил, играют. пока слушаю на низкой громкости чтобы разыгрались. качество звучания соответствует классу колонок - если не ждать от них эстрадного звука, то они вас порадуют. рекомендую к покупке если нужно заменить штатные колонки, чтобы просто стало приятнее слушать музыку.
Источник: Яндекс Маркет
10.07.2023
Анна В.

Достоинства:


Комментарий:
отличные колонки!!! сразу муж установил, звучат отлично!!! не фонят, чистый звук. Спасибо огромное!!!
Источник: Яндекс Маркет
08.07.2023
Евгений С.

Достоинства:


Комментарий:
Цена, качество товара соответствуют.
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2023
Виталий Д.

Достоинства:


Комментарий:
с усилителем думаю самое то



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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
URAL
Тип товара
Автоакустика
Описание
Нч-диффузор инжекционного литья с гальваническим покрытием «Electroplating» с износостойким бутилкаучуковым подвесом. 3-х полосный твитер с расширенным диапазоном воспроизведения высоких частот
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
25.03.2025
Юлия Г.

Достоинства:


Комментарий:
качество отличное,четкие.огонь
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Вениамин С.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая акустика. Все понравилось
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Алексей Е.

Достоинства:


Комментарий:
Просто отличный звук за эти деньги!
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Упакованы хорошо,товар коробка доехали целыми,на работоспособность не пока проверял
Источник: Яндекс Маркет
25.11.2024
Андрей О.

Достоинства:


Комментарий:
пришли целые, завтра поставлю проверю
Источник: Яндекс Маркет
23.11.2024
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
Пришли очень хорошо упакованы. Качество динамиков тоже на высоте. Подключал, работают. Качество звучания пока оценить не могу (это можно будет сделать после установки и раскачки). Я думаю, что они меня не разочаруют.
Источник: Яндекс Маркет
03.11.2024
Зенков С.

Достоинства:


Комментарий:
музыка бомба все работает и качает спасибо продавцу
Источник: Яндекс Маркет
21.09.2024
Алексей С.

Достоинства:


Комментарий:
Играют они круто, брал их для подключения через усилитель, да и внешний вид весьма привлекательный На машину внимания не обращайте - тогда салон был в перешивке)))
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2024
Иван И.

Достоинства:


Комментарий:
За свои деньги отличная акустика, ставил в самодельный деревянный короб на квадр, звук норм, верхи и низы на месте
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2024
Альберт Х.

Достоинства:


Комментарий:
Пришли раньше на день. Играют хорошо. Спасибо продавцу
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2024
Михаил Д.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный товар, хорошо упакован рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2024
Иван Л.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая комплектация (провода, крепления, защитные сетки, динамики). Звучат без усилителя не плохо, сильно не нагружаю, пусть разрабатываются.
Источник: Яндекс Маркет
17.11.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
динамики хорошие мне понравились
Источник: Яндекс Маркет
11.08.2023
Влад У.

Достоинства:


Комментарий:
1.5 месяца играют уже звук норм
Источник: Яндекс Маркет
12.07.2023
Алексей Л.

Достоинства:


Комментарий:
при получении увидел вмятину на коробке, тут же вскрыл так как боялся что колонки будут проведены, но благодаря грамотно уложенному пенопласту всё отлично. поставил, играют. пока слушаю на низкой громкости чтобы разыгрались. качество звучания соответствует классу колонок - если не ждать от них эстрадного звука, то они вас порадуют. рекомендую к покупке если нужно заменить штатные колонки, чтобы просто стало приятнее слушать музыку.
Источник: Яндекс Маркет
10.07.2023
Анна В.

Достоинства:


Комментарий:
отличные колонки!!! сразу муж установил, звучат отлично!!! не фонят, чистый звук. Спасибо огромное!!!
Источник: Яндекс Маркет
08.07.2023
Евгений С.

Достоинства:


Комментарий:
Цена, качество товара соответствуют.
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2023
Виталий Д.

Достоинства:


Комментарий:
с усилителем думаю самое то


Автоакустика Ural AS-C6947 Red - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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