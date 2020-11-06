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Межблочный кабель Ural RCA-DB5M

Артикул: 219440
  • Межблочный кабель Ural RCA-DB5M - фото 1
  • Межблочный кабель Ural RCA-DB5M - фото 2
  • Межблочный кабель Ural RCA-DB5M - фото 3
  • Межблочный кабель Ural RCA-DB5M - фото 4
  • Межблочный кабель Ural RCA-DB5M - фото 5
Межблочный кабель Ural RCA-DB5M - фото 1
Межблочный кабель Ural RCA-DB5M - фото 2
Межблочный кабель Ural RCA-DB5M - фото 3
Межблочный кабель Ural RCA-DB5M - фото 4
Межблочный кабель Ural RCA-DB5M - фото 5
1 100 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 219440
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 15 дней
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендUral
Тип товараКабель
Длина, см500
Дополнительнооплетка - тканевая
Особенностипроводник чистая бескислородная медь
Межблочный кабель 2RCA – 2RCA серии Decibel для подключения автомобильных усилителей к автомагнитоле. Проводник из чистой бескислородной меди, без примесей. Двойной экран для защиты от помех и наводок. Качественные позолоченные разъемы – угловые с одной стороны и прямые с другой стороны для удобства инсталляции. Тканевая оплетка.


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Межблочный кабель Ural RCA-DB5M - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1100 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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