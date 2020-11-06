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Крепление DJI Osmo Pocket Part 3

Артикул: 218282
  • Крепление DJI Osmo Pocket Part 3 - фото 1
  • Крепление DJI Osmo Pocket Part 3 - фото 2
  • Крепление DJI Osmo Pocket Part 3 - фото 3
  • Крепление DJI Osmo Pocket Part 3 - фото 4
  • Крепление DJI Osmo Pocket Part 3 - фото 5
Крепление DJI Osmo Pocket Part 3 - фото 1
Крепление DJI Osmo Pocket Part 3 - фото 2
Крепление DJI Osmo Pocket Part 3 - фото 3
Крепление DJI Osmo Pocket Part 3 - фото 4
Крепление DJI Osmo Pocket Part 3 - фото 5
1 890 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 218282
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендDJI
Тип товараКрепление
Монтажный кронштейн предназначен для крепления стабилизатора с другими аксессуарами. Он обеспечивает совместимость с различными аксессуарами для спортивных камер для использования для динамичной съемки.


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Самовывоз невозможен
Крепление DJI Osmo Pocket Part 3 - стоимость товара 1890 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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