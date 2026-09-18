Тонер Картридж HP CE340A черный (13500стр.) для HP LJ 700/775
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Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Поддерживаемые модели принтеров
для Color LaserJet Enterprise 700 MFP/M775
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
13500
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 140 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 217593
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Поддерживаемые модели принтеров
для Color LaserJet Enterprise 700 MFP/M775
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
13500
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х21х19
Вес, кг.
2.7
Описание товара Тонер Картридж HP CE340A черный (13500стр.) для HP LJ 700/775
Черный картридж HP CE340A — это высокопроизводительное решение для лазерной печати, разработанное компанией HP. Он обеспечивает стабильно высокое качество печати на протяжении всего срока службы и рассчитан на 13 500 страниц. Картридж совместим с принтерами HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775dn, M775f и M775z, оснащен чипом для легкой установки и сертифицирован по стандартам ISO/IEC 19798. Выбирая HP CE340A, вы выбираете надежность и качество печати.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Поддерживаемые модели принтеров
для Color LaserJet Enterprise 700 MFP/M775
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
13500
Страна производитель
Китай
Черный картридж HP CE340A — это высокопроизводительное решение для лазерной печати, разработанное компанией HP. Он обеспечивает стабильно высокое качество печати на протяжении всего срока службы и рассчитан на 13 500 страниц. Картридж совместим с принтерами HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775dn, M775f и M775z, оснащен чипом для легкой установки и сертифицирован по стандартам ISO/IEC 19798. Выбирая HP CE340A, вы выбираете надежность и качество печати.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon
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Теги товара: для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Тонер Картридж HP CE340A черный (13500стр.) для HP LJ 700/775 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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