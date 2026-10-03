Нагревательный элемент PTC-1000 для Ballu ONEAIR ASP-100
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Характеристики
Тип товара
Нагревательный элемент
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%2 366 руб. 2 970 руб.
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В наличии
Код товара: 210312
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 366 руб. -20%
2 970 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Нагревательный элемент
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х12х5
Вес, г.
400
Описание товара Нагревательный элемент PTC-1000 для Ballu ONEAIR ASP-100
Высокоэффективный керамический нагревательный элемент PTC-1000 для электроприборов для мультикомплекса Ballu Air Master серии Platinum обеспечивает автоматический нагрев температуры выходящего воздуха в диапазоне от +10 до +25о C при внешней температуре до -40о C.
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Высокоэффективный керамический нагревательный элемент PTC-1000 для электроприборов для мультикомплекса Ballu Air Master серии Platinum обеспечивает автоматический нагрев температуры выходящего воздуха в диапазоне от +10 до +25о C при внешней температуре до -40о C.
Нагревательный элемент PTC-1000 для Ballu ONEAIR ASP-100 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2366 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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