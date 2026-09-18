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Окуляр Sky-Watcher Zoom 8-24 мм купить с доставкой в Москве
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Окуляр Sky-Watcher Zoom 8-24 мм

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Окуляр Sky-Watcher Zoom 8-24 мм - фото 1
Окуляр Sky-Watcher Zoom 8-24 мм - фото 2
Окуляр Sky-Watcher Zoom 8-24 мм - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Окуляр
  • Окуляр Sky-Watcher Zoom 8-24 мм - фото 1
  • Окуляр Sky-Watcher Zoom 8-24 мм - фото 2
  • Окуляр Sky-Watcher Zoom 8-24 мм - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 209810
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Характеристики

Бренд
SKY-WATCHER
Тип товара
Окуляр
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х9
Вес, г.
500

Описание товара Окуляр Sky-Watcher Zoom 8-24 мм

Окуляр Sky-Watcher Zoom 8–24 мм позволит вам расширить диапазон увеличений телескопа. Благодаря переменному фокусному расстоянию этот окуляр способен заменить несколько моделей с постоянным фокусным расстоянием. Особенностью этой модели является стабильная фокусировка при смене кратности. Шкала на корпусе окуляра позволяет точно регулировать кратность.

Отзывы о товаре Окуляр Sky-Watcher Zoom 8-24 мм




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Характеристики
Бренд
SKY-WATCHER
Тип товара
Окуляр
Страна производитель
Китай
Описание
Окуляр Sky-Watcher Zoom 8–24 мм позволит вам расширить диапазон увеличений телескопа. Благодаря переменному фокусному расстоянию этот окуляр способен заменить несколько моделей с постоянным фокусным расстоянием. Особенностью этой модели является стабильная фокусировка при смене кратности. Шкала на корпусе окуляра позволяет точно регулировать кратность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Окуляр Sky-Watcher Zoom 8-24 мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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