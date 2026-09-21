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Видеоокуляр ToupCam UA1200CA купить с доставкой в Москве
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Видеоокуляр ToupCam UA1200CA

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Видеоокуляр ToupCam UA1200CA - фото 1
Видеоокуляр ToupCam UA1200CA - фото 2
Видеоокуляр ToupCam UA1200CA - фото 3
Видеоокуляр ToupCam UA1200CA - фото 4
Видеоокуляр ToupCam UA1200CA - фото 5
Видеоокуляр ToupCam UA1200CA - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеоокуляр
  • Видеоокуляр ToupCam UA1200CA - фото 1
  • Видеоокуляр ToupCam UA1200CA - фото 2
  • Видеоокуляр ToupCam UA1200CA - фото 3
  • Видеоокуляр ToupCam UA1200CA - фото 4
  • Видеоокуляр ToupCam UA1200CA - фото 5
  • Видеоокуляр ToupCam UA1200CA - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700583
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Характеристики

Бренд
ToupCam
Тип товара
Видеоокуляр
Особенности
разрешение 12 Мп
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х15х6
Вес, г.
500

Описание товара Видеоокуляр ToupCam UA1200CA

Видеоокуляр, или окулярная камера используется во всех случаях, когда недостаточно увидеть изображение предмета в окуляр и его необходимо записать в формате фото или видео. Да и наблюдать предмет исследования на большом мониторе очень удобно и меньше утомляет глаза по сравнению с исследованием в оптику. Видеоокуляр осуществляет сопряжение микроскопа с внешними устройствами, такими как компьютер или монитор. ToupCam UA1200CA позволяет в режиме реального времени наблюдать увеличенные изображения на внешнем мониторе и параллельно с исследованиями сохранять фото и видео файлы. Устройство может использоваться с микроскопами любого типа, как монокулярными, так и бинокулярными. Они должны удовлетворять только одному требованию – иметь съемный окуляр.

Отзывы о товаре Видеоокуляр ToupCam UA1200CA




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
ToupCam
Тип товара
Видеоокуляр
Особенности
разрешение 12 Мп
Страна производитель
Китай
Описание
Видеоокуляр, или окулярная камера используется во всех случаях, когда недостаточно увидеть изображение предмета в окуляр и его необходимо записать в формате фото или видео. Да и наблюдать предмет исследования на большом мониторе очень удобно и меньше утомляет глаза по сравнению с исследованием в оптику. Видеоокуляр осуществляет сопряжение микроскопа с внешними устройствами, такими как компьютер или монитор. ToupCam UA1200CA позволяет в режиме реального времени наблюдать увеличенные изображения на внешнем мониторе и параллельно с исследованиями сохранять фото и видео файлы. Устройство может использоваться с микроскопами любого типа, как монокулярными, так и бинокулярными. Они должны удовлетворять только одному требованию – иметь съемный окуляр.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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