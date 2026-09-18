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Характеристики
Тип товара
Оптическая головка
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
48 090 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 263978
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Увеличение микроскопа, крат 10-40. Визуальная насадка тринокулярная. Угол наклона визуальной насадки, град 45. Регулируемое межзрачковое расстояние, в пределах, мм55-75. Объектив панкратический, крат1-4. Рабочее расстояние, мм 85. Поле зрения, мм23 - 5,5.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х27х18
Вес, кг.
2.5
Описание товара Оптическая головка Микромед МС-2-ZOOM вар.2
Тринокулярная оптическая головка МС-2-ZOOM вар.2 устанавливается на любой стандартный штатив стереомикроскопа Микромед - основание А, основание CR, штативы TD-1, TD-2, TD-3, TD-4. Для установки на штативы TD-3 и TD-4 необходимо использовать фокусировочный механизм с кронштейном - держателем оптической головки. Посадочный диаметр - 70 мм. Вариант исполнения оптической головки МС-2-ZOOM вар. 2 - тринокулярная модель, которая имеет третий вертикальный выход - канал визуализации. Данная конструкция позволяет выводить изображение в режиме реального времени на экран ПК с помощью видеоокуляра (видеоокуляр в стандартную комплектацию не входит). Видеоокуляр устанавливается в канал визуализации. Таким образом он не мешает проводить исследование через окуляры. Переключение светового потока с левого тубуса на вертикальный выход происходит посредством рукоятки, расположенной с левой стороны. Тринокулярный вариант исполнения визуальной насадки так же позволяет подключать комплект визуализации на базе ФК (в комплект не входит)
Увеличение микроскопа, крат 10-40. Визуальная насадка тринокулярная. Угол наклона визуальной насадки, град 45. Регулируемое межзрачковое расстояние, в пределах, мм55-75. Объектив панкратический, крат1-4. Рабочее расстояние, мм 85. Поле зрения, мм23 - 5,5.
Страна производитель
Китай
Описание
Тринокулярная оптическая головка МС-2-ZOOM вар.2 устанавливается на любой стандартный штатив стереомикроскопа Микромед - основание А, основание CR, штативы TD-1, TD-2, TD-3, TD-4. Для установки на штативы TD-3 и TD-4 необходимо использовать фокусировочный механизм с кронштейном - держателем оптической головки. Посадочный диаметр - 70 мм. Вариант исполнения оптической головки МС-2-ZOOM вар. 2 - тринокулярная модель, которая имеет третий вертикальный выход - канал визуализации. Данная конструкция позволяет выводить изображение в режиме реального времени на экран ПК с помощью видеоокуляра (видеоокуляр в стандартную комплектацию не входит). Видеоокуляр устанавливается в канал визуализации. Таким образом он не мешает проводить исследование через окуляры. Переключение светового потока с левого тубуса на вертикальный выход происходит посредством рукоятки, расположенной с левой стороны. Тринокулярный вариант исполнения визуальной насадки так же позволяет подключать комплект визуализации на базе ФК (в комплект не входит)
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