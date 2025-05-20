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Выпрямитель Philips BHS375/00 StraightCare Essential купить с доставкой в Москве
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Выпрямитель Philips BHS375/00 StraightCare Essential

16 Отзывы
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Выпрямитель Philips BHS375/00 StraightCare Essential - фото 1
Выпрямитель Philips BHS375/00 StraightCare Essential - фото 2
Выпрямитель Philips BHS375/00 StraightCare Essential - фото 3
Выпрямитель Philips BHS375/00 StraightCare Essential - фото 4
Выпрямитель Philips BHS375/00 StraightCare Essential - фото 5
Выпрямитель Philips BHS375/00 StraightCare Essential - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Прибор для укладки волос
  • Выпрямитель Philips BHS375/00 StraightCare Essential - фото 1
  • Выпрямитель Philips BHS375/00 StraightCare Essential - фото 2
  • Выпрямитель Philips BHS375/00 StraightCare Essential - фото 3
  • Выпрямитель Philips BHS375/00 StraightCare Essential - фото 4
  • Выпрямитель Philips BHS375/00 StraightCare Essential - фото 5
  • Выпрямитель Philips BHS375/00 StraightCare Essential - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 209638
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Характеристики

Бренд
PHILIPS
Тип товара
Прибор для укладки волос
Дисплей
нет
Длина сетевого шнура
1.8
Защита от перегрева
да
Индикация
включения
Количество температурных режимов
2
Количество режимов нагрева
2
Комплектация
нет
Конические щипцы
нет
Максимальная температура нагрева
220
Покрытие насадок
керамическое
Работа от аккумулятора
нет
Складная ручка
да
Страна производства
Китай
Тип щипцов
утюжок
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х9х5
Вес, г.
600

Описание товара Выпрямитель Philips BHS375/00 StraightCare Essential

Благодаря своей функциональности и компактным размерам может использоваться и дома, и в путешествии. Защита от перегрева и термоизолированный наконечник способствуют безопасному использованию модели.

Отзывы о товаре Выпрямитель Philips BHS375/00 StraightCare Essential

Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Екатерина С.

Достоинства:


Комментарий:
Только купила, надеюсь прослужит долго. Очень удобный, легко укладывать. По мимо выпрямления, очень легко навила волны. Качество ФИЛИПС как всегда на высшем уровне
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Наталья И.

Достоинства:


Комментарий:
Качественный аппарат, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Эдуард Б.

Достоинства:


Комментарий:
вроде супер жена пользуется молчит
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Яна Б.

Достоинства:


Комментарий:
отличный утюжок,качественный,рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отлично нагревается, волосы не выдирает
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Nadezhda K.

Достоинства:


Комментарий:
Очень классная плойка, быстро нагревается, закручивает моментально и держит хорошо. Не пожалела, что взяла ее
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Игорь Л.

Достоинства:


Комментарий:
Настоящий PHILIPS, выпрямитель для волос любимой очень понравился!
Источник: Яндекс Маркет
18.03.2025
Елизавета Б.

Достоинства:


Комментарий:
Покупала в подарок.Очень быстро нагревается
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Елега Р.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие щипцы, со своей функцией справляются. Без лишних наворотов, но всё, что надо-есть.
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2025
Светлана М.

Достоинства:


Комментарий:
По волосам идет плавно,не цепляет. выпрямитель понравился. Нареканий нет
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2025
Денис К.

Достоинства:


Комментарий:
Выпрямитель супер! Дочь довольна.
Источник: Яндекс Маркет
07.01.2025
Иван К.

Достоинства:


Комментарий:
Пришёл товар в срок упаковка так себе, сам товар вроде похож на оригинал все греется все работает
Источник: Яндекс Маркет
25.11.2024
Алексей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный аппарат, длинный шнур. Со своими функциями справляется отлично. До этого был такой же фирмы, прослужил лет 10
Источник: Яндекс Маркет
12.11.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хороший утюжок, очень понравился, топ за свои деньги!!! Рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
18.09.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Плойка пришла в коробке, всё целое, рабочая. Расцветка, как у моего фена от этого же бренда! Продавец одобрил скидку,спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
16.09.2024
Роман Д.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный выпрямитель, брал на подарок, понравился!



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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
PHILIPS
Тип товара
Прибор для укладки волос
Дисплей
нет
Длина сетевого шнура
1.8
Защита от перегрева
да
Индикация
включения
Количество температурных режимов
2
Количество режимов нагрева
2
Комплектация
нет
Конические щипцы
нет
Максимальная температура нагрева
220
Покрытие насадок
керамическое
Развернуть
Работа от аккумулятора
нет
Складная ручка
да
Страна производства
Китай
Тип щипцов
утюжок
Страна производитель
Китай
Описание
Благодаря своей функциональности и компактным размерам может использоваться и дома, и в путешествии. Защита от перегрева и термоизолированный наконечник способствуют безопасному использованию модели.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Екатерина С.

Достоинства:


Комментарий:
Только купила, надеюсь прослужит долго. Очень удобный, легко укладывать. По мимо выпрямления, очень легко навила волны. Качество ФИЛИПС как всегда на высшем уровне
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Наталья И.

Достоинства:


Комментарий:
Качественный аппарат, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Эдуард Б.

Достоинства:


Комментарий:
вроде супер жена пользуется молчит
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Яна Б.

Достоинства:


Комментарий:
отличный утюжок,качественный,рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отлично нагревается, волосы не выдирает
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Nadezhda K.

Достоинства:


Комментарий:
Очень классная плойка, быстро нагревается, закручивает моментально и держит хорошо. Не пожалела, что взяла ее
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Игорь Л.

Достоинства:


Комментарий:
Настоящий PHILIPS, выпрямитель для волос любимой очень понравился!
Источник: Яндекс Маркет
18.03.2025
Елизавета Б.

Достоинства:


Комментарий:
Покупала в подарок.Очень быстро нагревается
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Елега Р.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие щипцы, со своей функцией справляются. Без лишних наворотов, но всё, что надо-есть.
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2025
Светлана М.

Достоинства:


Комментарий:
По волосам идет плавно,не цепляет. выпрямитель понравился. Нареканий нет
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2025
Денис К.

Достоинства:


Комментарий:
Выпрямитель супер! Дочь довольна.
Источник: Яндекс Маркет
07.01.2025
Иван К.

Достоинства:


Комментарий:
Пришёл товар в срок упаковка так себе, сам товар вроде похож на оригинал все греется все работает
Источник: Яндекс Маркет
25.11.2024
Алексей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный аппарат, длинный шнур. Со своими функциями справляется отлично. До этого был такой же фирмы, прослужил лет 10
Источник: Яндекс Маркет
12.11.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хороший утюжок, очень понравился, топ за свои деньги!!! Рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
18.09.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Плойка пришла в коробке, всё целое, рабочая. Расцветка, как у моего фена от этого же бренда! Продавец одобрил скидку,спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
16.09.2024
Роман Д.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный выпрямитель, брал на подарок, понравился!


Выпрямитель Philips BHS375/00 StraightCare Essential - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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