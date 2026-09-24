Выпрямитель беспроводной для волос Leonord LE-1203W
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Щипцы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 380 руб.
В наличии
Код товара: 692952
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Загружаем...
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Загружаем...
1 380 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Щипцы
Дисплей
нет
Дополнительные функции
использование в качестве PowerBank
Защита от перегрева
да
Индикация
включения, температурного режима
Количество режимов нагрева
3
Комплектация
выпрямитель, кабель USB, чехол, документация, упаковка
Максимальная температура нагрева
200 °C
Мощность
25 Вт
Насадки
2
Покрытие насадок
керамическое
Работа от аккумулятора
да
Тип щипцов
выпрямитель
Количество режимов
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х12х6
Вес, г.
500
Описание товара Выпрямитель беспроводной для волос Leonord LE-1203W
Беспроводной выпрямитель для волос Leonord LE-1203W (900285) поможет быстро и бережно сделать укладку, поправить причёску на мероприятии. Компактный размер плойки позволяет уместить ее практически в любой дамской сумочке. Утюжок оснащен мини-пластинами с керамическим покрытием, который равномерно и быстро нагревает и защищает волос от повреждений. Походит для всех типов волос. Выпрямитель для волос Leonord LE-1203W - универсальный помощник в путешествии, удобен при транспортировке, а также использования в любых условиях. Имеет три температурных режима: 160, 180, 200°С. Оснащен защитой от перегрева, что обеспечивает вашу безопасность. Если сел телефон, не беда, Leonord LE-1203W может быть использована в качестве PowerBank!
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Щипцы
Дисплей
нет
Дополнительные функции
использование в качестве PowerBank
Защита от перегрева
да
Индикация
включения, температурного режима
Количество режимов нагрева
3
Комплектация
выпрямитель, кабель USB, чехол, документация, упаковка
Максимальная температура нагрева
200 °C
Мощность
25 Вт
Насадки
2
Покрытие насадок
керамическое
Развернуть
Работа от аккумулятора
да
Тип щипцов
выпрямитель
Количество режимов
3
Страна производитель
Китай
Беспроводной выпрямитель для волос Leonord LE-1203W (900285) поможет быстро и бережно сделать укладку, поправить причёску на мероприятии. Компактный размер плойки позволяет уместить ее практически в любой дамской сумочке. Утюжок оснащен мини-пластинами с керамическим покрытием, который равномерно и быстро нагревает и защищает волос от повреждений. Походит для всех типов волос. Выпрямитель для волос Leonord LE-1203W - универсальный помощник в путешествии, удобен при транспортировке, а также использования в любых условиях. Имеет три температурных режима: 160, 180, 200°С. Оснащен защитой от перегрева, что обеспечивает вашу безопасность. Если сел телефон, не беда, Leonord LE-1203W может быть использована в качестве PowerBank!
Смотрите также: Фены, Щипцы для завивки волос, Плойки для волос
Смотрите также: Фены, Щипцы для завивки волос, Плойки для волос
Выпрямитель беспроводной для волос Leonord LE-1203W – стоимость товара 1380 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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