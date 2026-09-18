Parker Jotter B61 - Stainless Steel GT, механический карандаш, 0.5 мм, 1953381
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карандаши механические
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 180 руб.
В наличии
Код товара: 207492
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 180 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Карандаши механические
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х5х2
Вес, г.
20
Описание товара Parker Jotter B61 - Stainless Steel GT, механический карандаш, 0.5 мм, 1953381
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Parker Jotter B61 - Stainless Steel GT, механический карандаш, 0.5 мм, 1953381 - этот товар вы можете купить по цене 1180 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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