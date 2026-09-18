Top.Mail.Ru
Кондиционер мобильный Ballu BPHS-08H купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кондиционер мобильный Ballu BPHS-08H

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кондиционер мобильный Ballu BPHS-08H - фото 1
Кондиционер мобильный Ballu BPHS-08H - фото 2
Кондиционер мобильный Ballu BPHS-08H - фото 3
Кондиционер мобильный Ballu BPHS-08H - фото 4
Кондиционер мобильный Ballu BPHS-08H - фото 5
Кондиционер мобильный Ballu BPHS-08H - фото 6
Кондиционер мобильный Ballu BPHS-08H - фото 7
Кондиционер мобильный Ballu BPHS-08H - фото 8
Кондиционер мобильный Ballu BPHS-08H - фото 9
Кондиционер мобильный Ballu BPHS-08H - фото 10
Кондиционер мобильный Ballu BPHS-08H - фото 11
Кондиционер мобильный Ballu BPHS-08H - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кондиционер мобильный
Тип хладагента
R 410A
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
белый
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
20
Макс. производительность обогрева, кВт
2.051
Макс. производительность охлаждения, кВт
2.445
Количество скоростей воздушного потока
3
  • Кондиционер мобильный Ballu BPHS-08H - фото 1
  • Кондиционер мобильный Ballu BPHS-08H - фото 2
  • Кондиционер мобильный Ballu BPHS-08H - фото 3
  • Кондиционер мобильный Ballu BPHS-08H - фото 4
  • Кондиционер мобильный Ballu BPHS-08H - фото 5
  • Кондиционер мобильный Ballu BPHS-08H - фото 6
  • Кондиционер мобильный Ballu BPHS-08H - фото 7
  • Кондиционер мобильный Ballu BPHS-08H - фото 8
  • Кондиционер мобильный Ballu BPHS-08H - фото 9
  • Кондиционер мобильный Ballu BPHS-08H - фото 10
  • Кондиционер мобильный Ballu BPHS-08H - фото 11
  • Кондиционер мобильный Ballu BPHS-08H - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
30 600 руб.  40 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 205444
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Кондиционер мобильный
Тип хладагента
R 410A
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
белый
Комплектация
документация, коннектор для устройства, оконная заглушка, переходник для оконного адаптера, шланг для удаления конденсата
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
20
Диаметр воздуховода для вывода горячего воздуха, мм
136
Длина воздуховода для вывода горячего воздуха, м
2
Макс. уровень шума, дБ
45
Макс. производительность обогрева, кВт
2.051
Макс. производительность охлаждения, кВт
2.445
Макс. поток отработанного воздуха, м?/час
330
Количество скоростей воздушного потока
3
Режим осушения
Да
Класс пылевлагозащищенности
IPX0
Вариант размещения
напольное
Макс. потребляемая мощность
855
Напряжение электропитания, В
220
Ширина внутреннего блока, см
42
Высота внутреннего блока, см
70
Глубина внутреннего блока, см
32
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
89х49х36
Вес, кг.
28

Описание товара Кондиционер мобильный Ballu BPHS-08H

Кондиционер мобильный Ballu BPHS-08H представлен в эргономичном белом корпусе с обтекаемым дизайном и небольшими ножками для удобного перемещения. Устройство оснащено фреоном R410A, моющимся воздушным фильтром, чувствительным сенсорным управлением и пультом ДУ. Система эффективно прогревает, охлаждает и осушает воздух, а также действует в режиме простой вентиляции. Прибор весит 24 кг и обладает размерами 42x70x32 см. Оборудование Ballu BPHS-08H уверенно обслуживает 20 м?, действуя при объеме воздушного потока 5.5 м?/мин. Прибор оснащен функцией самодиагностики, таймером и эффективной защитой от влаги. Комплектация дополнена двумя шлангами для вывода горячего воздуха и удаления конденсата. Комфортной эксплуатации способствует наличие множества индикаторов на LED-дисплее, трех скоростей вентилятора, бесшумного ночного режима и прочих функций.



Теги товара: мобильные

Отзывы о товаре Кондиционер мобильный Ballu BPHS-08H




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Кондиционер мобильный
Тип хладагента
R 410A
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
белый
Комплектация
документация, коннектор для устройства, оконная заглушка, переходник для оконного адаптера, шланг для удаления конденсата
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
20
Диаметр воздуховода для вывода горячего воздуха, мм
136
Длина воздуховода для вывода горячего воздуха, м
2
Макс. уровень шума, дБ
45
Макс. производительность обогрева, кВт
2.051
Макс. производительность охлаждения, кВт
2.445
Развернуть
Макс. поток отработанного воздуха, м?/час
330
Количество скоростей воздушного потока
3
Режим осушения
Да
Класс пылевлагозащищенности
IPX0
Вариант размещения
напольное
Макс. потребляемая мощность
855
Напряжение электропитания, В
220
Ширина внутреннего блока, см
42
Высота внутреннего блока, см
70
Глубина внутреннего блока, см
32
Страна производитель
Китай
Описание
Кондиционер мобильный Ballu BPHS-08H представлен в эргономичном белом корпусе с обтекаемым дизайном и небольшими ножками для удобного перемещения. Устройство оснащено фреоном R410A, моющимся воздушным фильтром, чувствительным сенсорным управлением и пультом ДУ. Система эффективно прогревает, охлаждает и осушает воздух, а также действует в режиме простой вентиляции. Прибор весит 24 кг и обладает размерами 42x70x32 см. Оборудование Ballu BPHS-08H уверенно обслуживает 20 м?, действуя при объеме воздушного потока 5.5 м?/мин. Прибор оснащен функцией самодиагностики, таймером и эффективной защитой от влаги. Комплектация дополнена двумя шлангами для вывода горячего воздуха и удаления конденсата. Комфортной эксплуатации способствует наличие множества индикаторов на LED-дисплее, трех скоростей вентилятора, бесшумного ночного режима и прочих функций.


Теги товара: мобильные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кондиционер мобильный Ballu BPHS-08H - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...