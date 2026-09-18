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Смеситель для раковины Lemark Practica LM7507C купить с доставкой в Москве
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Смеситель для раковины Lemark Practica LM7507C

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Смеситель для раковины Lemark Practica LM7507C - фото 1
Смеситель для раковины Lemark Practica LM7507C - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для раковины
Тип управления
вентильное
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Высота излива
96
Длина излива
113
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для раковины Lemark Practica LM7507C - фото 1
  • Смеситель для раковины Lemark Practica LM7507C - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%
5 172 руб.  6 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 204450
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Характеристики

Бренд
Lemark
Тип товара
Смесители для раковины
Тип управления
вентильное
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
96
Длина излива
113
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Переключатель на фильтр
нет
Выдвижной излив
нет
Эко-режим
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2
Страна производитель
Чехия
Размеры в упаковке, см
23х17х16
Вес, кг.
1.25

Описание товара Смеситель для раковины Lemark Practica LM7507C

Смеситель отличается высокой износостойкостью, изысканным дизайном и практичностью. Подходит для использования в быту или для оборудования мест общественного пользования в коммерческих и публичных организациях.



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Отзывы о товаре Смеситель для раковины Lemark Practica LM7507C




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Характеристики
Бренд
Lemark
Тип товара
Смесители для раковины
Тип управления
вентильное
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
96
Длина излива
113
Развернуть
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Переключатель на фильтр
нет
Выдвижной излив
нет
Эко-режим
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2
Страна производитель
Чехия
Описание
Смеситель отличается высокой износостойкостью, изысканным дизайном и практичностью. Подходит для использования в быту или для оборудования мест общественного пользования в коммерческих и публичных организациях.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие
Самовывоз
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Отзывы


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