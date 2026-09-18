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Смеситель для ванны Lemark Contour LM7451C купить с доставкой в Москве
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Смеситель для ванны Lemark Contour LM7451C

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Смеситель для ванны Lemark Contour LM7451C - фото 1
Смеситель для ванны Lemark Contour LM7451C - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для ванны
  • Смеситель для ванны Lemark Contour LM7451C - фото 1
  • Смеситель для ванны Lemark Contour LM7451C - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 507 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 204448
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Характеристики

Бренд
Lemark
Тип товара
Смесители для ванны
Размеры в упаковке, см
38х18х13
Вес, кг.
2.25

Описание товара Смеситель для ванны Lemark Contour LM7451C

Смеситель для ванны и душа двухвентильный, монтируемый в два отверстия. Выполнен в современном стиле, отличается стильным дизайном и строгими формами.



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Отзывы о товаре Смеситель для ванны Lemark Contour LM7451C




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Характеристики
Бренд
Lemark
Тип товара
Смесители для ванны
Описание
Смеситель для ванны и душа двухвентильный, монтируемый в два отверстия. Выполнен в современном стиле, отличается стильным дизайном и строгими формами.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, латунные, для накладной раковины, российские
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