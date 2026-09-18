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Смеситель для душа Lemark Aura LM0603C купить с доставкой в Москве
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Смеситель для душа Lemark Aura LM0603C

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Смеситель для душа Lemark Aura LM0603C - фото 1
Смеситель для душа Lemark Aura LM0603C - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для душа
  • Смеситель для душа Lemark Aura LM0603C - фото 1
  • Смеситель для душа Lemark Aura LM0603C - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 161 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 204328
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Характеристики

Бренд
Lemark
Тип товара
Смесители для душа
Размеры в упаковке, см
33х13х9
Вес, кг.
1.76

Описание товара Смеситель для душа Lemark Aura LM0603C

Двухцветный смеситель без излива, оснащенный керамическим катриджем. Выполнен в стильном дизайне и идеално впишется в любой интерьер. Монтаж на стену в два отверстия.



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Отзывы о товаре Смеситель для душа Lemark Aura LM0603C




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Характеристики
Бренд
Lemark
Тип товара
Смесители для душа
Описание
Двухцветный смеситель без излива, оснащенный керамическим катриджем. Выполнен в стильном дизайне и идеално впишется в любой интерьер. Монтаж на стену в два отверстия.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, латунные, для накладной раковины, российские
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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