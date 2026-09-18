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Смеситель для ванны Lemark Evitta LM0551C купить с доставкой в Москве
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Смеситель для ванны Lemark Evitta LM0551C

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Смеситель для ванны Lemark Evitta LM0551C - фото 1
Смеситель для ванны Lemark Evitta LM0551C - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Длина излива
300
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2
  • Смеситель для ванны Lemark Evitta LM0551C - фото 1
  • Смеситель для ванны Lemark Evitta LM0551C - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%
10 649 руб.  12 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 204327
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Характеристики

Бренд
Lemark
Тип товара
Смесители для ванны
Высота, см
16.4
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
21.4
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
300
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
да
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
каскадная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х14х12
Вес, кг.
2.48

Описание товара Смеситель для ванны Lemark Evitta LM0551C

Стильный смеситель для ванны универсальный с удлиненным поворотным изливом. Элегантная модель выполнена из прочных, долговечных материалов. Будет работать и дарить вам чувство неповторимого комфорта и уюта.



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Отзывы о товаре Смеситель для ванны Lemark Evitta LM0551C




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Характеристики
Бренд
Lemark
Тип товара
Смесители для ванны
Высота, см
16.4
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
21.4
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
300
Запорный клапан
керамический картридж
Развернуть
Встраиваемый
да
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
каскадная
Страна производитель
Китай
Описание
Стильный смеситель для ванны универсальный с удлиненным поворотным изливом. Элегантная модель выполнена из прочных, долговечных материалов. Будет работать и дарить вам чувство неповторимого комфорта и уюта.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, черные, латунные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
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Отзывы


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